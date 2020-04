Foto/ Aktori i humorit nxjerr shëtitje djalin: Sot u maskova si nënë dhe dola

Aktori i dashur për publikun Visjan Ukcenaj ka vendosur që të ‘maskohet’ si grua për të nxjerrë shëtitje djalin e tij.

Me anë të një postimi në ‘Instagram’ ku shfaqet me djalin e tij, aktori me humor shkruan se është maskuar si nënë për të dalë për shëtitje.

“Sot u maskova si nënë dhe dola. Divini ka dalë për pak vitamin D…Ndërkohë po kërkon dhe kokërdhoket e syve të babit për t’i zmontuar nga vendi” shkruan Visjani.

Kujtojmë se kryeministri Rama lajmëroi ditën e djeshme se këtë të dielë nënat dhe fëmilët deri në moshën 10 vjeç mund të dilnin deri në orën 11.