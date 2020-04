Pasi dështoi fillimisht, Rama fton sërish qytetarët të aplikojnë tek e-Albania për leje-dalje me automjet

Leje-dalja me automjet përmes e-Albania i jep fund emaileve dhe pritjeve të deritashme për përgjigje. Kryeministri Edi Rama u bën thirrje të gjithë atyre që duan autorizim për të shkuar në punë javën tjetër të ndjekin me vëmendje video-udhëzimin dhe të testojnë sistemin e ri që përmes e-Albania i jep fund pritjeve për aprovimin e autorizimit.

“Lexoni me vëmendje në hyrje të portalit e-albania lajmërimin që ju shfaqet, ku do të gjeni qoftë kategoritë e lejuara këtë javë për punë, qoftë protokollin sanitar të sigurisë. E përsëris, sistemi po testohet që deri nesër të jetë plotësisht funksional, prandaj mos u mërzisni nëse do të hasni ndonjë vonesë në aprovim, sepse pjesëmarrja juaj në testim ndihmon në kolaudimin e sistemit”.

Rama i fton qytetarët e interesuar për lejen të lexojnë gjithashtu me vëmendje pasojat ligjore e penale për shkelësit e kufizimeve të posaçme anti-Covid të qarkullimit në këmbë apo me automjet.