Albin Kurti e thotë troç: Grenell i përfshirë drejtpërdrejtë në krizën e Kosovës

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti tha se i dërguari i posaçëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ambasadori Richard Grenell, është i përfshirë drejtpërdrejtë në krizën aktuale politike në Kosovë. Kurse në rast të formimit të qeverisë së re, për çka po insiston presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kryeministri në detyrë Kurti tha se popullit nuk mund t’i ndalen protestat, duke parashikuar edhe mundësi për destabilizim.

Radio Evropa e Lirë raporton se gjatë një konference online për mediat ndërkombëtare, Kurti u shpreh hapur se qeveria e tij u rrëzua pasi ambasadori Grenell po i ngutet “që të nënshkruajë marrëveshje me Serbinë”.

Këto komente vijnë pas reagimeve në Twitter të Grenell i cili shkruajti se pret që qeveria e re të heqë reciprocitetin ndaj Serbisë në mënyrë që të vazhdojë dialogu për arritjen e marrëveshjes paqësore Kosovë-Serbi.

Kurti tha se Grenell, që nga dita e parë, përmes mesazheve në ËhatsApp, kishte insistuar në heqjen e taksës, por ai i kishte transmetuar atij qartë se do ta vendoste reciprocitetin ndaj Serbisë si një premtim zgjedhor. Ndërkohë, ai tha Grenell kishte shtuar trysninë mbi Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila, siç tha Kurti, iu nënshtrua këtyre presioneve. Kurse vendosja e reciprocitetit ndaj Serbisë, tha Kurti, ishte një marrëveshje e kahershme mes LDK-së dhe Vetëvendosjes.

“Kjo do të jetë një qeveri e re pa partinë fituese të zgjedhjeve dhe kundër fitueses së zgjedhjeve”, tha Kurti.

“Më duhet të them po ashtu se është për keqardhje që ambasadori Grenell është pozicionuar në anën e politikanëve të korruptuar, të cilët votuesit i zëvendësuan në zgjedhjet e fundit”, theksoi ai.

Kryeministri në detyrë i Kosovës tha se ambasadori Grenell po përpiqet të shtyjë përpara marrëveshjen për shkëmbim të territoreve, duke potencuar se një marrëveshje e tillë nuk do të mund të quhej paqësore.

“Mund të jetë që Grenell të jetë joshur nga Thaçi, por ai gjithashtu mund të jetë i joshur edhe nga fitimi i pikëve politike duke zgjidhur një mosmarrëveshjen shekullore,” shtoi Kurti.

“Atij i duhet një marrëveshje e shpejtë për të treguar se mund të zgjidhë krizat në botë për dallim nga Clinton, Bush dhe Obama, pa pasur nevojë për ndërhyrje ushtarake”, tha Kurti, duke rikujtuar se në SHBA është vit i zgjedhjeve presidenciale.

Kurti, tha se një këshilltar i tij gjatë një bashkëbisedimi me një këshilltar të presidentit i ka kumtuar atij se për çfarë marrëveshje po flet presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.

“Tri komunat në veri, Leposaviqi, Zveçani e Zubin Potoku t’i takojnë Serbisë. Komuna e Preshevës i bashkohet Kosovës, por vetëm qyteti, pa fshatrat që ndahen me hekurudhën, ngase ishte thënë se hekurudha i përket Kinës”, tha Kurti.

“Liqeni i Ujmanit (Gazivodës) do të ishte nën kontrollin e NATO-s, Kisha Ortodokse Serbe do të kishte statusin e Vatikanit apo të Maunt Atos në Greqi. Kurse Mitrovica e Veriut do t’i takonte Kosovës”, theksoi Kurti.

Kurti tha se presidentit Thaçi tani i duhet një kryeministër i ri i cili do t’ia mundësonte atij të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në kohën e pandemisë, duke shtuar se ishte pikërisht kundërshtimi që i bëri qëllimit të Thaçit për gjendjen e jashtëzakonshme çoi në rrëzimin e qeverisë.

“I duhet gjendja e jashtëzakonshme në mënyrë që të marrë kontrollin mbi Forcat e Armatosura, që Forcat e Armatosura t’i nxjerr jashtë, për të krijuar incidente në terren. Kështu që besoj se marrëveshja e dakorduar për shkëmbim të territoreve së pari do të zbatohet e më pastaj do të nënshkruhet”, tha Kurti, sipas të cilit kishte përpjekje që së pari të nënshkruhej marrëveshje e më pastaj të zbatohej. po kjo nuk kishte pasur sukses.

“Nëse presidenti dëshiron të shkelë Kushtetutën dhe vullnetin e popullit, ne do të ngritemi dhe nuk do të rrimë duke shikuar se si demokracia jonë po vdes”, tha ai, duke nënvizuar se momentin që Thaçi nis formimin e qeverisë, siç ka paralajmëruar, ai do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese.

“Por, nuk besoj se mund t’i ndalim njerëzit të protestojnë dhe mendoj se mund të ndodhë destabilizimi.