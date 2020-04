Kryeministri ka njoftuar sot se është gati Amnistia Fiskale dhe këto ditë do të shkojë në Kuvend për votim.

Rama u shpreh se amnistia do të shërbejë sidomos për emigrantët që do të mund të sjellën paratë e tyre në vend, kundrejt një tafire të caktuar, e cila varion nga 5 deri në 10 përqind.

Kryeministri tha se Amnistia Fiskale do të vijojë për një vit dhe do të ndahet në tre fasha, gjatë të cilave çdokush do të mund të bëjë deklarimin e parave përmes futjes në sistemin bankar.