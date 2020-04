Është konfirmuar një tjetër rast pozitiv me COVID-19 në një fasoneri në Krujës.

Burimet bëjnë me dije, se i infektuari punonte në fasoneri me rreth 300 punëtorë. Sipas pronarit të biznesit, punëtori i infektuar me COVID-19 ka qenë në punë deri më datë 8 prill, pasi që prej kësaj dite fasoneria është mbyllur.

Kujtojmë se më herët janë konfirmuar pozitivë me koronavirus edhe disa punëtorë të një tjetër fasonerie në Krujë.