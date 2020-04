Natasha Lako: Rikard Ljarja, fytyra e dashur e rinisë sime

Poetja e skenaristja Natasha Lako e ka përcjellë me një status të ndjerë ndarjen nga jeta të Rikard Ljarjes. Në profilin e saj ajo ndan pak prej kujtimeve me të gjatë viteve të gjata në kinostusdio

Lamtumire Rikardi yne i shtrenjte! Fytyra me e dashur e rinise sime, zemra me e paster e brezi shqiptar me te paperdhosur, shpirt krijues i qyteterimit shqiptar, ne vazhdimesine dhe transformimin e viteve 60 ne te gjithe boten, shkodran i mencur me qendresen me fisnike.Ze kumbues, i njeriut me te zakonshem. Njeri i filmit, teatrit dhe i penes, i shokeve, i familjes sate te bukur dhe i dashurise se pafund. Na le para kohe.