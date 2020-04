Rama pajton sërish Rothschildët për të menaxhuar borxhin e jashtëm, pse reagoi ish-ministri i Drejtësisë…

Rothschild & Co do të jetë këshilltari i qeverisë për menaxhimin e borxhit shtetëror. Ministria e Financave bëri me dije se tashmë ka përfunduar procedurën e çelur në fillim të marsit për shërbim këshillimor financiar në lidhje me menaxhimin e borxhit publik, në mënyrë që kjo ministri të sigurojë fondet e nevojshme të huamarrjes, vlerësimin e rrezikut dhe kostos së tij, afatmesëm dhe afatgjatë, si dhe zhvillimin e tregut të letrave me vlerë të qeverisë, duke rritur instrumentet e tij dhe zgjeruar bazën e investitorëve.

Rothschild është përzgjedhur si konsulent në një moment të rëndësishëm teksa Shqipëria bëhet gati për të kërkuar një Eurobond në tregjet e kapitalit, i katërti ky në historinë e vendit dhe për një shumë 650 milionë euro. Oferta fituese e kompanisë konsulente për shërbimin që do të japë është 81.5 milionë lekë.

Ndërkohë, kjo nuk është hera e parë që qeveria pajton kompaninë “Rotschild and CO”. Të njëjtën kontratë ka lidhur edhe 2 vite më parë, gjë që solli asokohe reagimin e ashpër të ish-ministrit Ylli Manjani.

POSTIMI I MANJANIT

“1 milionë Euro nga taksat për një takim me Macron!”. Keshtu shkruante ne nje postim ne rrjetet sociale ish ministri i Drejtesise Ylli Manjani.

Sipas tij, “Kompania “Rothschild & Cie” do na konsultojë qeverinë se si të ulë borxhin!!! Se çfarë shkence është kjo që kërkon konsulencë, Rilindja e di!

Ndërkohë borxhi u shtua me 1 milionë…

Nga një kërkim në google, te kjo kompani paska punuar Macron-i…

Pas tenderit, bëhet takimi…

Hajde se po e pranojmë një takim për aq para, por a zgjidhi gjë?

Se mesa duket ju mbeti rekomandimi jo për BE, por për spital…”, perfundon postimi i tij.