“Babë a të dukem farë vajze?”, Rudina Dembacaj tregon marrëdhënien e veçantë me babain e Mark Frrokut

Aktorja e humorit dhe moderatorja Rudina Dembacaj së bashku me partnerin e saj Mark Frroku janë kthyer në një ndër çiftet më të komentuar në shoëbiz.

Rudina ka treguar herë pas here përmes rrjeteve sociale që ka një marrëdhënie të mirë me fëmijët e ish-deputetit Frroku. Ndërsa së fundmi ajo ka treguar se gjithashtu dhe me babain e partnerit të saj.

Në një ndër story-t në ‘Instagram’ Rudina shfaqet krah vjehrrit teksa të dy po pinë cigare. Gjatë videos, moderatorja e pyet vjehrrin nëse mendoj se ajo është e mirë dhe ai e pohon.

“A u mëzite babë? Babë a të dukem farë vajze, a jam e mirë?” shprehet moderatorja, teksa ai përgjigjet: Për mua në të gjitha drejtimet je shumë mirë. “Sa I mirë, ti je më I miri, veçse nuk na lë rehat nëna me Markun”, shton Rudina.