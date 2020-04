Denoncoi burrin për dhunë/ 43-vjeçarja: Të kthehet në shtëpi, jetoj si në mesjetë. Ndërhyn kushërira e bashkëshortit: Nuk është i dhunshëm

Hëna Zela ka kërkuar ditën e sotme lirimin e bashkëshortit të saj. Nga emisioni “Me Zemër të Hapur”, i autores Evis Ahmeti, në “News 24”, ajo është shprehur se është në kushte të vështira ekonomike dhe se me familjarët e bashkëshortit nuk ka shumë marrëdhënie, që pasi ajo e denoncoi të shoqin për dhunë. Në linjë është futur edhe kushërira e tij, Liljana, e cila është shprehur se Flamuri nuk është i dhunshëm dhe se në çdo sherr fajin e kanë të dyja palët.

Hëna Zela

Mbas emisionit une shkova dhe e takova, ai me kerkoi qe ta riktheja ne shtepi. Kerkoi te kthehet ne shtepi per hater te femijeve dhe kushteve qe ai ndodhet atje, kete gje e kam kerkuar edhe para se te na kapte pandemia.Kam shkuar ne takim ne burg ne fillim te shkurtit se bashku me femijet, ai ishte i qete, biseduam bashke. Qe nga shkurti e deri me tani nuk kam folur kam pyetur ne informacion dhe me kane thene qe eshte mire, nga burgu ai nuk me ka telefonuar. Flas vetem me zyren e informacionit, ato me thone eshte mire, vetem kaq di. Ata me thone se i merr ilacet cdo dite. Ne kemi 14 vite bashke, kemi dy femije 14 dhe 13 vjec. Kam shume veshtiresi, vajza pak a shume i ka bere detyrat. Une dua qe ai te rikthehet dhe jame e gateshme te perballoj cdo lloj situate qe do me vij, femijet nuk duan pasi kane frike por duhet te kthehet ne familje. Ai ka qene i semure qe ne momentin qe ne jemi martuar, me familjaret e tij komunikoj shume rralle. Ata nuk e kane pritur mire faktin qe une e kam denoncuar, ky ka qene edhe zbehja e marrdhenies me ta.Faji me ngeli mua, pasi une ju drejtova shtetit per te marr mjekim ai. Familjaret e tij e kane ditur qe ai ka qene i semure. Une dua ti them Liljanes se nese ajo e do une e dua me shume se ajo, edhe se gjendja ne te cilen ndodhet eshte e keqe. Une skam uje brenda jetoje ne kushte si ne mesjete.Me ka sjell bashkia nje pako ndihma, edhe asgje tjeter. Nuk e kam marr akoma ndihmen ekonomike.

Liljana, kushërira e Flamurit

Flamurin une e njohe mire jam rritur me te, por Flamuri nuk eshte i dhunshem, nuk e kuptoj qe pse e mbajne atje ne burg akoma. Jam rritur me te dhe e njoh mire, ai atje eshte ne ferr jo ne burg, me ka thene qe eshte ne gjendje te jashtezakonshme. Gjykata e ka denuar kot, perderisa zonja Hena vjen aty per ta nxjerr nga burgu do te thote qe e do dhe do qe ai te dali.Ai mund te jete i semure por jo ne ate gjendje, ai ne lagje apo te komshijt qe e rrethojne, kur zihen dy veta dy palet jane fajtor. Ai duhet te kishte dal, ai mbahet padrejtesisht, gjendja ne burg ka qene skandaloze. Ato cka me ka thene Flamuri gojarisht nuk mund te ti them dot ketu ne telefon. Mund te pyesni edhe te tjeret sesi sillet Flamuri. Flamurit i rrezikohet jeta atje . Duhet te kthehet sepse ka dy femije te cilet e duan.Ne nuk kemi mundesi ta ndihmojme, jemi ne kushte jo te mira dhe nuk mund ta ndihmoje dot.Une i jap deri ne pese vakte por me shume nuk kam.

Redona Rustemi, punonjese ne Njesine 4

Athere familja ka marr nje pakete ushqimore ne dt 25 mars, normalisht nuk eshte e mjaftueshme. Kjo familje hyn te kategoria e familjes qe duhet te mbrohet pasi femijet e kesaj familje kane pare dhune fizike ndaj nenes. Per zonjen duhet te kete nje bonus qeraje, dhe neser te vij ne Njesine nr 4 te beje nje aplikim per te perfituar nje status qeraje qe ajo te kete nje nje banese sociale te mire.Zonja mund te frekuentoje edhe qendren sociale sepse aty ofrohet ushqim edhe aty ka edhe psikoterapi qe per femijet eshte e nevojeshme. Ne punojme duke verifikuar rastin dhe femijet, por ne kete situate eshte pak e veshtire.