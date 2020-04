Edukimi i fëmijëve, sfiduesi i Bullizmit

Olta Marku Psikologe Këshillimi

Cfarë është Bullizmi? Bullizmi i ngjan talljes. Ajo është dhunë psikologjike ose fizike e ushtruar nga një individ ose një grup individësh kundrejtë një individi tjetër.

Askush nuk ka të drejtë të të bëjë që të ndihesh i fyer,të të poshtërojë,të të paragjykojë dhe të të shtypë! Ti kurrë nuk duhet të lejosh askënd të sillet në këtë mënyrë me ty dhe të bëjë të ulesh vlerësimin për veten. Ti gjithmonë duhe të jesh krenar për veten dhe ta mbrosh atë nga cdo lloji sulmi dashakeqës! Lufto dhe sfido cdo gjë për të mbrojtur veten! Ti je zot i vetes tënde.

Te dashur prindër që i keni rritur dhe edukuar fëmijët duke ju mësuar që të adaptohen me më te fortet, të pasurit,të bukurit, dhe të përbuzin të urtët të varfërit, individët që vijnë nga fshati,individët me ngjyrë. Duke ju mësuar ofendime, injorime dhe vënë epitete fëmijëve me nevoja të vecanta.Jeni ju shkak i edukimit të tyre. Jeni ju që i perkrahni fëmijët kur dëgjoni që ato kanë goditur një bashkëmoshatar të tyre duke ju thënë “i forti” i mamit dhe “trimi” i babit. Jeni ju që qeshni kur ato ofendojnë dikë pasi ju duket “shaka e madhe” Jeni ju që po ju përkëdhelni sedren e tyre dhe po i bëni egoiste ndaj botës. Mbase të tillë ishit dhe ju dhe të njëjtën frymë po u perçoni dhe fëmijëve tuaj. Por duhet të dini qè dhuna psikologjike dhe fizike që ushtrojnë ndaj bashkmoshatarëve të tyre nuk i bën më të mirët,më të zgjuarit dhe më të vecantët fëmijet tuaj perkundrazi i bën arrogantë dhe jo të denjë për një mjedis tè përbashkët dhe miqësor! Prandaj jeni empatik dhe ndryshoni frymën e arrogancës ndaj mjedisit social. Mësojini fëmijës që çdokush është i veçantë. Çdo fëmije është i bukur.Te gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta! Mësojani vetes si prindër në radhë të parë se çfarë do të thotë të jesh i bullizuar dhe me pas përçojeni këtë frymë tek fëmijët tuaj që janë e ardhmja e shoqërisë!

Ndërsa për ju prindër që keni fëmijë që kanë rënë pre e bullizimit luftoni për ti mbrojtur nga ky fenomen që po shkatërroni fëmijet të cilët rriten në këtë ambjent. Kuptoni fëmijët dhe mos e anashkaloni problemin e tyre. Flisni me fëmijët tuaj dhe rrisni vlerêsimin për veten e tyre. Bëjini të kuptojnë që janë të barabartë me të tjerët! Bashkebisëdoni me mësuesit edukatorët shoqërinë për shqetësimet që ju shfaqin fëmijët tuaj. Ndihmoni që të bëhën të zotët e vetes dhe mos të lejojnë askënd ti fyej dhe paragjykojë. Rrisni me frymën se ato vlejnë shumë dhe askush ska të drejtë ti ofendojë apo dhunojë! Rrisni me frymën që ju i doni dhe janë gjithçka për ju! Dashuria, mirkuptimi dhe bashkëbisedimi me fëmijët arrin ti ndihmojë të përballen me sfidat e përditshmërise!

Të gjithë sëbashku mund të luftojmë këtë fenomen “shkatërrues” Të gjithë sëbashku do ja dalim të mposhtim cdo individ që ushtron dhunë psikologjike dhe fizike ndaj çdo individi!