Fotot/ Mjekët kinezë me Koronavirus, i ndryshon ngjyra e lëkurës

Dy mjekë kinezë, të sëmurë rëndë me koronavirus, janë përballur edhe me një simptomë tjetër të COVID-19. Teksa luftonin me jetën në spital, ata panë sesi lëkura e tyre u bë e zezë. Yi Fan dhe Hu Ëiefeng, të dy 42 vjeç, u prekën nga koronavirusi teksa po kuronin pacientët në spitalin qendror në Ëuhan.

Ngjyra e tyre e pazakontë e lëkurës u shkaktua nga mungesa e balancës hormonale pasi mëlçitë e tyre u dëmtuan nga virusi. Ky ndryshim konsiderohet si një simptomë e re e sëmundjes, sidomos kur ajo është në shkallë më të rëndë.