Ironizon Ronela Hajati: Jo komente me hormone, do t’ju lërë gruaja

Ronela Hajati ka postuar një foto në Instagram, ku shfaqet e kuruar. Por duket se ajo ka paralajmëruar të gjithë ndjekësit e saj, që ti kursejnë komentet me hormone. Me nota humori, por edhe ironie, këngëtarja ka shkuar se do ti kthejë përgjigje që do ti lërë gruaja menjëherë.

“Jam shumë e mirë e di …. dhe ju lutem komentet me hormone kursejini se do i heq ose do bëj ndonjë replikë që do ju lërë gruaja me sekonda (kjo nuk do të thotë që tani duhet të më sfidoni sepse në të vërtetë nuk kam terezi t’iu kthej komente, faleminderit”, shkruan ajo përkrah fotos.