Nga operacionet plastike tek flirtet me reperat/ Rashel Kolaneci i thotë të gjitha: Jam e dashur, dua dikë të më dojë

Rashel Kolaneci në një lidhje për “Pop Culture” ka zbuluar më shumë detaje nga jeta e saj, por edhe nga e përditshmja në këto ditë karantine. Ish-velina ka folur edhe për operacionet plastike, duke u shprehur se buzët nuk i ka bërë, por i ngjan mamasë së saj. “Kanë që 14 vjet që merren me mua edhe më komplimentojnë por edhe… Më kanë thënë disa herë për buzët operacion, por unë e kam thënë dhe e kam përsëritur sa po plas, që ca ti bëj se i kam ngjarë asaj Esmeraldës, mamit tim. Ajo i ka më të mëdhaja se unë,“- ka thënë Rashel.

Mesa duekt brunia simpatike e adhuron luksin, ndaj përgjatë intervistës ka folur edhe për dhuratën luksoze që i kanë bërë prindërit. “Dhurata ime më e shtrenjtë që kam marrë ndonjëherë është nga prindërit për 20 vjetor, është varsja kryq që unë mbaj përherë në qafë, është me disa diamantë të vegjël.” Një të dashur reper? Ja si përgjigjet ajo: Jam shumë e dashur vetë dhe do doja që të gjeja një njeri që të më donte shumë. Jo nuk më pëlqejnë repërët, pa ofendim se ka çuna shumë simpatik, por nuk janë të tipit tim. Tani të të them që nuk më kanë ngacmuar kot nuk them dot,”– ka shtuar më tej Rashel Kolaneci.