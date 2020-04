Lufta ndaj COVID-19/ KE ndihmon Shqipërinë me 180 milionë euro

Komisioni Europian propozon një paketë ndihme ekonomike për 10 vende fqinjë të Bashkimit Europian. Ndihma do të jetë për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, ku vendi jonë përfiton 180 milion euro nga kjo paketë.

Ukraina do të përfitojë më shumë nga të gjitha me 1.2 miliardë euro kurse Jordania do të marrë 200 milionë euro. Po ashtu Kosova me Maqedoninë e Veriut do të marrin nga 100 dhe 160 milionë euro respektivisht.

Deri më tani BE ka ndihmuar Shqipërinë në luftën ndaj COVID-19 me 50 milionë euro grante që shkojnë për pajisje shëndetësore dhe ekonominë, mbështetjen ndaj familjeve në nevojë dhe biznesit të vogël.