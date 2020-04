Artistët, letër të hapur Ramës: Duhet fond i posaçëm për skenën e pavarur

Fatmira Nikolli – Një grup artistësh të pavarur i kanë dërguar kryeministrit Edi Rama një letër të hapur, ku kërkojnë mbështetje në kushtet e krijuara nga situata me koronavirusin. Për shkak të pezullimit të aktiviteteve kulturore, atyre u ndalohet të punojnë, ndërsa një sezon artistik po mbyllet dhe për tjetrin nuk ka asnjë siguri se kur nis. Aktori Ermir Hoxhaj thotë se, “punoj si aktor me projekte, por më është ndërprerë puna në tre teatro të rëndësishëm, Teatri Kombëtar, Teatri Kombëtar Eksperimental dhe ai Metropol. Paguaj në çdo projekt taksë, nuk rezultoj as si i papunë, as si punësuar”. Njëherësh, koreografia shqiptaro-italiane Rosella Pellicioti thotë se situata e pandemisë “ka ndikuar negativisht si për të gjithë të tjerët, sidomos në dancin bashkëkohor, ku afërsia me partnerin, me grupin është një nga elementet kryesore, e sigurisht kontakti i drejtpërdrejtë me publikun që tani është i pamundur. Normalisht jemi të impaktuar”.

Në letrën e hapur, artistët kërkojnë krijimin e një fondi të posaçëm për të mbështetur artistët e pavarur, duke marrë si shembull masat e marra nga qeveritë perëndimore. “Në këto kohë kur distanca sociale është thelbësore dhe kur mendohet që rifillimi normal i jetës artistike do të kërkojë shumë kohë (mbase deri në gjetjen e vaksinës), komuniteti ynë do ta ketë të pamundur të mbijetojë profesionalisht. Dhe kjo është vërtetë dramatike po të marrim parasysh sakrifikimet tona dhe të familjeve tona për të aftësuar veten në profesion. Ne duam të kontribuojmë për artin dhe kulturën në vendin tonë dhe nuk duam të emigrojmë, apo të detyrohemi të kërkojmë mënyra të tjera jetese, në pamundësi për të ushtruar profesionin për të cilin jemi shkolluar. Ndaj, shteti shqiptar ka përgjegjësi për të mbështetur edhe kategorinë tonë në këto kohë dramatike”, thuhet në letrën e hapur.

Aktori Ermir Hoxhaj thotë se, “përveçse kemi humbur projektet ku merrnim pjesë, kemi humbur edhe projektet e radhës, që do të na vinin dhe nuk e dimë se kur do rikthehemi. Ne kërkojmë zgjidhje si artistë të pavarur, se kontribuojmë si në aspektin kulturor social, edhe në aspektin ekonomik”.

Koreografja Pellicioti kujton se çështja e artsitëve ka qenë një nga çështjet që është adresuar që në fillim nga qeveritë e vendeve të tjera, ndërsa këtu pas kaq kohësh, jemi ende elektron të lirë e mes katër rrugëve. “Po dëgjojmë të flitet për teatër ‘online’, por nuk është më teatër”, thekson ajo.

Ndryshe nga teatri dhe danci, xhirimi i filmave nuk është i ndaluar, por situata e bën të pamundur për shkak se skenat e xhirimit nënkuptojnë grumbullime njerëzish, projektet janë pezulluar. Regjisori Mateo Cingu tregon se projekti i tij i financuar nga Qendra e Filmit u ndalua dhe nuk dihet se kur do rifillojë. “Unë figuroj si person fizik te Qendra Kombëtare të Biznesit. Sot më erdhi përgjigja, jam i përfshirë në paketën e dytë financiare të qeverisë”. Megjithatë, shumë artistë janë të paregjistruar, gjë që e bën ndihmën për ta të pamundur. Cingu shton se, “çështja është se shumë kolegë të mitë nuk janë të regjistruar në asnjë institucion dhe nuk figurojnë, nuk kemi dëgjuar se çfarë do bëhet me këtë sektor e si do dilet nga kjo situatë dhe ç’plan ka qeveria që është i varur nga projektet”. Ministria e Kulturës, ende nuk ka dalë me një plan masash për situatën.