Balla: Ndëshkohen me burg përsëritësit e shkeljes së rregullave të karantinës, neni bazohet në të drejtën ndërkombëtare

Shefi i Grupit Parlamentar të PS Taulant Balla tha se ndëshkohen me burg ata persona që janë përsëritës të shkeljes së rregullave të karantinës.

Balla tha se ky nen bazohet tërësisht në të drejtën ndërkombëtare, ndërsa sqaroi edhe procedurën, sesi Shqipëria ka dërguar kërkesë për këtë masë, në kohën kur jemi në gjendje të jashtëzakonshme.

“Ndëshkohen me burg ata që bëjnë veprime me qëllim e që janë gjobitur më herët. Qeveria ka dërguar në KiE një notë verbale, pasi ka disa nene për liri private, të drejtë prone, etj. Por në rastet e gjendjes së emergjencës, të shmangen disa të drejta dhe liri të mbrojtura nga Konventa e të Drejtave të Njeriut.

Masat do të jenë për kaq sa e kërkon situata. Do punojmë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Notën verbale e kemi dërguar më datë 1 prill. Më e rëndësishme për njeriun është e drejta për jetën. Janë më shumë se 10 shtete që kanë bërë të njëjtën gjë si Shqipëria”, tha Balla.