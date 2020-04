COVID-19 dhe politika jonë monetare

Roli i një banke qendrore në raste situatash të emergjencës kombëtare është thelbësor për secilin vend në botë. Edhe banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë(BSH) gjykoj se i është përgjigjur me korrektësi kësaj përgjegjësie. Po si? Së pari, më 12 mars, vetëm tre ditë pasi u zbuluan të infektuarit e parë me koronavirus në Shqipëri (babë e bir të ardhur me makinë nga Italia) dhe brenda të njëjtës ditë që qeveria shpalli vetëkyçjen e detyruar të qytetarëve në shtëpi, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi vendimin për shtyrjen me tre muaj të shlyerjes së kësteve të kredive, si për bizneset ashtu edhe për qytetarët borxhlinj. Kjo nënkuptonte një lehtësim të gjendjes që do të rëndohej shumë shpejt, si të sipërmarrjeve dhe qytetarëve, duke qëndruar në shtëpi për javë të tëra, pa prodhuar dhe pa shërbyer. Banka jonë qendrore ishte ndër bankat qendrore të para të rruzullit që mori një vendim të tillë. Në ditët e mëpasshme ishin me dhjetëra bankat qendrore të vendeve të ndryshme nga Evropa dhe më gjerë, që vepruan njëlloj. Së dyti, më 25 mars 2020, BSH vendosi të lehtësojë më tej politikën monetare të vendit, duke përgjysmuar koston e parasë. Ajo uli normën bazë të interesit për paratë që bankat tregtare mbajnë tek BSH nga 1 për qind në 0.5 për qind. Ky veprim ul koston e kredive të reja, koston e shlyerjes së borxhit ekzistues të qytetarëve dhe sipërmarrjeve, si dhe lehtëson qarkullimin e parasë letër tek bizneset dhe qytetarët. Ai erdhi pas disa masave të menjëhershme të ndërmarra nga banka jonë qendrore në periudhën 12 mars-24 mars, që mundësonin furnizim të pakufizuar me monedha dhe kartëmonedha të çdo banke tregtare që shërbente në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ç’do të thoshte kjo? Kjo nënkuptonte që në këto ditë të vështira, sa herë qytetarët, sipërmarrësit apo entet publike t’u drejtoheshin sporteleve të bankave tregtare, asnjëherë në asnjë kohë këto sportele të mos iu refuzonin shërbimin, duke thënë se nuk kishin gjendje para letër. Asnjë degë apo agjenci e vetme e secilës nga 12 bankat tona tregtare nuk u ndodh një herë të vetme në cilindo qoshe të vendit pa likuiditet.

Prania e bollshme e likuiditetit qetësoi sipërmarrësit dhe qytetarët dhe evitoi radhët e gjata përpara sporteleve të bankave, duke mbrojtur më shumë njerëzit. Banka e Shqipërisë eliminoi komisionet për përdorimin e sistemeve të saj të pagesave nga shërbimet “Homebanking” të bankave tregtare (kryerjen e pagesave nëpërmjet internetit), duke e bërë më tërheqës shfrytëzimin nga qytetarët të këtyre lloj shërbimeve dhe ulur radhët në sportele. Po katër ditë më parë, në vendimin e saj, BSH urdhëroi pezullimin deri në fund të muajit qershor 2020 të shpërndarjes së fitimit nga të 12 bankat e nivelit të dytë. Banka qendrore pezulloi shpërndarjen nga ana e bankave e fitimit të mbartur nga periudhat e mëparshme, e fitimit të realizuar në vitin 2019 si dhe e fitimit që do të realizohet përgjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020, si masa për të mbështetur kredidhënien e bankave për qytetarët dhe bizneset gjatë kësaj periudhe të pandemisë. Dy ditë më parë, më 10 prill, Guvernatori i bankës sonë qendrore njoftoi akordimin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar të një kredie të butë për Shqipërinë prej 175 milionë euro, si ndihmesë nga Instrumenti i Shpejtë i Financimit (Rapid Financing Instrument), e cila nuk kërkon kohë të vijë, pse mund të përdoret nga qeveria jonë që nga java e ardhshme.

Ky instrument është një mekanizëm në duar të FMN-së, i cili ofron mbështetje për një sërë nevojash urgjente të vendeve anëtare të FMN-së, për goditjet nga rritja ose rënia e beftë e çmimeve të mallrave jetike në bursë, fatkeqësi natyrore, konflikte dhe situata pas konfliktit. Ishte po Guvernatori i bankës sonë qendrore që vetëm gjashtë ditë pas tërmetit të 26 nëntorit u kumtonte qytetarëve të tronditur se nuk ishim vetëm, se FMN akordonte 87 milionë euro kredi të butë si ndihmë për eliminimin e pasojave nga goditja e tmerrshme e natyrës. Ky kumt na ndihmoi shumë psikologjikisht atëherë. Në njoftimin për shtyp të FMN-së më datë 10 prill, Tao Zhang, Zv.Drejtor i Përgjithshëm dhe Kryetar në Detyrë i FMN shprehej se “Tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe pandemia aktuale e COVID-19 kanë shkaktuar vështirësi të konsiderueshme dhe ndërprerje të aktivitetit ekonomik në Shqipëri. Këto dy goditje të njëpasnjëshme pritet që të krijojnë presione të mëdha fiskale dhe një nevojë urgjente për bilancin e pagesave, përkundrejt shtrëngimit të kushteve financiare botërore. Përgjigjja e autoriteteve ndaj goditjeve ka qenë në kohën dhe drejtimin e duhur… Vendimi i fundit i Bankës së Shqipërisë për të ulur normën bazë të interesit është, gjithashtu, i mirëpritur”(Njoftim per Shtyp i FMN Nr. 20/148, datë 10 prill 2020. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/10/pr20148-albania-imf-executive-board-approves-us-in-emergency-support-to-combat-covid-19-pandemic.) Teknikat dhe mjetet e politikës monetare të një banke qendrore sigurisht që janë pak të kuptueshme nga qytetarët e thjeshtë. Por një gjë është e qartë për të gjithë ne. Në momente të vështira, banka jonë qendrore na ka mësuar që këto vitet e fundit ka kundërvepruar me kurajë dhe shpejt, duke marrë vlerësimin e vëzhguesve profesionistë ndërkombëtarë. Në qershor 2018 na shpëtoi eurot që na digjnin ndër duar nga rënia e fortë dhe e shpejtë e monedhës evropiane në tregun tonë, duke blere euro në mënyrë të jashtëzakonshme. Pak ditë pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 gjeti mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Tani, në situatën kritike të pandemisë, vepron shpejt dhe siguron para letër pa kufizim, ndërprerje të pagesës së kredive për çdo qytetar e biznes dhe kosto më të lirë të parasë. Banka e Shqipërisë është angazhuar publikisht të përdorë të gjitha mjetet vepruese dhe hapësirën rregullatore që ka, për të minimizuar pasojat e pandemisë në ekonominë dhe sistemin tonë financiar. Në këto ditë shumë të vështira, ajo mirëfilli përbën një garanci për ne si qytetarë.