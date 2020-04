Ekspertët e “Europa Nostra” do të vizitojnë Teatrin Kombëtar

Ekspertët e “Europa Nostra” dhe Institutit të Bankës Europiane të Investimeve së shpejti vizitojnë shtatë vendndodhjet më të rrezikuara në Europë, ku bën pjesë edhe Teatri Kombëtar. “Europa Nostra” – Zëri Evropian i Shoqërisë Civile për Trashëgiminë Kulturore dhe Natyrore dhe organizata e saj partnere, Instituti Evropian i Bankës së Investimeve, bashkërisht bëjnë thirrje për solidaritet dhe mobilizim të vendimmarrësve dhe palëve të trashëgimisë (publike dhe private) për të shpëtuar vendet e trashëgimisë së Evropës, të cilat janë përzgjedhur për listën e vitit 2020 të 7 vendndodhjeve më të rrezikuara, ku është futur edhe “Teatri Kombëtar i Shqipërisë, një shembull i jashtëzakonshëm i arkitekturës moderne italiane nga vitet ’30, e cila është një nga qendrat më të spikatura kulturore në vend, përballet me kërcënimin e afërt të prishjes”. Presidenti ekzekutiv i “Europa Nostra”, prof. dr. Hermann Parzinger, deklaroi: “Lista e 7 më të rrezikuarve 2020 përfshin një larmi vendesh të trashëgimisë, të cilat përballen me lloje të ndryshme të kërcënimeve serioze. Të gjitha këto thesare të trashëgimisë tregojnë një histori evropiane, e cila është pjesë e kulturës dhe historisë sonë të përbashkët. Duke i vendosur ato në listën tonë, ne po dërgojmë një mesazh të fortë solidariteti për komunitetet lokale dhe aktivistët: edhe në këto kohë provuese, përpjekjet tuaja për të shpëtuar këto vende janë mbështetur nga lëvizja jonë e gjerë evropiane e trashëgimisë”.

Ekspertët që përfaqësojnë “Europa Nostra” dhe Instituti Evropian i Bankës së Investimeve së bashku me organizatat e nominuara dhe me partnerë të tjerë do të vizitojnë vendet e listuara dhe do të takohen me palët kryesore të interesit. Këto ekipe multidisiplinore do të japin këshilla të ekspertëve do të identifikojnë burime të mundshme të financimit dhe do të ndihmojnë në mobilizimin e mbështetjes së gjerë për të ruajtur këto monumente të trashëgimisë. Ata do të formulojnë dhe komunikojnë gjerësisht një seri rekomandimesh për veprim. Emërtimet u dorëzuan nga shoqëria civile ose organe publike, të cilat bëjnë pjesë në rrjetin e “Europa Nostra” të anëtarëve dhe organizatave të asociuara nga e gjithë Evropa. 7 vendet më të rrezikuara për vitin 2020 u zgjodhën nga Bordi i “Europa Nostra” nga 14 vendndodhjet e listuara nga lista e ekspertëve. Përzgjedhja u bë në bazë të rëndësisë së jashtëzakonshme të trashëgimisë dhe vlerës kulturore të secilit prej vendeve, si dhe në bazë të rrezikut të afërt me të cilin përballen. Niveli i angazhimit të komuniteteve lokale dhe angazhimi i palëve të interesuara publike dhe private për të kursyer këto vende u konsideruan si vlera të rëndësishme dhe vendimtare. Një tjetër kriter i përzgjedhjes ishte potenciali i këtyre vendeve për të vepruar si katalizator për zhvillimin e qëndrueshëm socialo-ekonomik për lokalitetet e tyre dhe më gjerë.