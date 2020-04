Faktet që dëshmojnë dështimin e “Kurtit” në luftën kundër pandemisë

Vetëvendosja është përpjekur që të shesë si sukses të sajën ballafaqimin me krizën e koronavirusit, kur të gjithë qytetarët e kanë parë që kjo qeveri ka marrë masa të vonuara, kaotike, të paplanifikuara, të improvizuara dhe të paligjshme. Shumë shtete evropiane (ku përfshihen vende shumë të prekura si Italia e Spanja) kanë nisur lehtësimin e masave kundër pandemisë, ndërkohë që Kosova sapo ka marrë masa më të rrepta, të cilat do të duhej të ishin marrë që para një muaji. Shumica e vendeve evropiane e kanë kaluar tashmë pikun e përhapjes së koronavirusit dhe e kanë përkulur e sheshuar lakoren, ndërsa në Kosovë përhapja sapo ka marrë një hov të ri përpjetë. Më të qartë këtë fakt e tregon krahasimi me numrin e të infektuarve të Shqipërisë, të cilin Kosova e ka kaluar në datën 20 prill, kur numri shkoi 584 në Shqipëri dhe 598 në Kosovë. Këtu duhet theksuar që Shqipëria e ka nisur epideminë 5 ditë më herët, është shumë më e lidhur me Italinë dhe ka popullsi më të madhe se Kosova.

Dështimi i parë ishte padyshim vonesa në marrjen e masave të rrepta që para një muaji. Masat e rrepta në Shqipëri e Maqedoni të Veriut filluan në datën 10 mars, ndërsa në Serbi u vendos gjendja e jashtëzakonshme në 15 mars. Po ashtu, nga inati personal që kishte me presidentin, kryeministri Kurti refuzoi të vendoste gjendjen e jashtëzakonshme duke e privuar shtetin nga instrumentet e nevojshme për të marrë masa të rrepta e të shpejta. Kështu për shembull, nëse do të kishte gjendje të jashtëzakonshme, qeveria mund të blinte drejtpërdrejt dhjetëra-mijëra teste nëpër botë pa shkuar nëpër procedurat e koklavitura të prokurimit publik. Nga njëra anë, kryeministri në largim, në 18 mars deklaronte se gjendja e jashtëzakonshme ishte e është e paarsyeshme, e palogjikshme, e panevojshme, e padobishme. Nga ana tjetër, e miratoi këtë gjendje të jashtëzakonshme de-facto me një vendim të datës 23 mars, që mandej u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese si shkelje.

Kryeministri i shkarkuar, Kurti, në seancën e mocionit në mënyrë absurde e quajti tentim puçi propozimin e gjendjes së jashtëzakonshme. Ky është një pretendim qesharak, sepse gjendja e jashtëzakonshme është pjesë e ligjeve të vendit. Pra, është një masë ekstreme e parashikuar nga Kushtetuta, që bëhet në kushtet emergjente sikurse mund të jenë sulmet e armatosura kundër një fatkeqësie natyrore, një trazirë civile, një krize e rëndë financiare apo një epidemi sikurse është kjo e COVID-19. Kjo është arsyeja pse shumë vende superdemokratike, të kërcënuara nga pandemia e koronavirusit e kishin shpallur tashmë gjendjen e jashtëzakonshme. Deri më datën 25 mars, kur kjo qeveri u rrëzua me 2/3 e votave, e kishin vendosur gjendjen e jashtëzakonshme tashmë 15 shtete të Bashkimit Evropiane. Po ashtu, edhe 10 shtete të tjera evropiane joanëtare si Zvicra apo edhe fqinjët e Kosovës, si Shqipëria, Maqedonia e Veriut e Serbia. Kuptohet që është gënjeshtër foshnjarake të pretendohet se këto vende kanë bërë puç shteti, duke shpallur gjendjen e jashtëzakonshme.

Provën më të mirë të paaftësisë me të cilën kjo qeveri e ka përballur pandeminë e jep vendimi i orareve të qarkullimit, të cilin kanë ndryshuar disa herë në pak ditë, gjë që tregon se punojnë pa plan. Fillimisht qeveria mori vendim që të ndalej puna e bareve e lokaleve në orën 23 të mbrëmjes, sikur koronavirusi të flinte gjatë ditës e të kishte efekt vetëm natën. Po ashtu, për një farë kohe e kufizoi qarkullimin e qytetarëve në pak orë të mëngjesit, duke i rrezikuar edhe më shumë qytetarët, sepse i detyroi ata të tubohen pa respektuar distancën sociale për të marrë shërbime publike shumë të nevojshme për ta dhe familjet e tyre. Të gjithë i panë vetë qytetarët të tubuar për të marrë asistencë sociale, për të marrë shërbime në postë, banka etj.. Mandej u mor sërish një vendim i rreptë me orare specifike në bazë të shifrës së fundit të numrit personal që e ka hutuar e ngatërruar akoma më shumë qytetarin. Këtë vendim u desh që ta ndërronin një ditë më pas, jo vetëm se kishin bërë gabime bazike në tekst, por edhe u desh t’i bënin me ndërrime oraret, sepse fillimisht kishin harruar që shifrat e larta lejoheshin që të qarkullonin vetëm në mbrëmje, kur s’ka asnjë zyrë e dyqan hapur. Për të mos të folur mandej për gafën e përfshirjes në vendim si veprimtari ekonomike të lejuara të mbarështimit të gamileve e deveve apo prodhimin e anijeve kozmike e frutave tropikalë.

Po ashtu, një ndër dështimet kryesore të deritanishme të qeverisë në ikje të Kosovës në luftën kundër koronavirusit është padyshim niveli tepër i ulët i testimit. Përveç distancës sociale dhe higjienës, një ndër rekomandimet kryesore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), për të luftuar pandeminë e koronavirusit është organizimi i sa më shumë testeve. Shtetet që janë treguar të suksesshme në pengimin e përhapjes së koronavirusit kanë demonstruar se testet janë çelës i suksesit kundër pandemisë. Testimi masiv si forma e vetme për të ndalur zinxhirin e transmetimit të përhapjes së COVID-19, duke shkurtuar kohën e karantinës dhe ulur koston njerëzore, por edhe ekonomike të pandemisë. Mirëpo Kosova është ende në fund të vendeve të Evropës për sa i përket numrit të testeve që bëhen. Madje, për të mbuluar këtë fakt kemi parë qeverinë në ikje që edhe të mashtrojë haptazi opinionin publik si dhe të pranojnë lëmoshën e dhënë nga Serbia të 1000 testeve, duke i dhënë mundësi Vuçiçit që të dalë si heroi i ditës nëpër të gjitha mediat ndërkombëtare. Për të kuptuar nivelin të Kosovës mjafton të shikohet sa teste bëjnë vendet e tjera. Deri dje Serbia ka bërë 45.355 apo 6.5 për 1 mijë banorë, Maqedonia e Veriut ka bërë 12 133 teste ose 6 për 1 mijë banorë ndërsa Kosova 5.009 ose 2.7 për 1 mijë banorë. Vendet e zhvilluara mandej janë të një tjetër kategorie, duke pasur deri më datën 20 prill shifra si: Islanda 126 për 1000; Luksemburgu 95.6 për 1000; Estonia 31 për 1000, Zvicra 25.8 për 1000, Italia 23.6 etj.

Papërgjegjshmëria dhe paaftësia e qeverisë Kurti për të përballur me dëmet e pandemisë korona virus demonstrohet gjithashtu nga mungesa e tejzgjatur një pakoje ekonomike për të shpëtuar ekonominë nga kolapsi. Buxheti i qeverisë “Kurti” u miratua në një seancë të turpshme klandestine, mu në fillim të epidemisë së koronavirusit në Kosovë, duke përjashtuar mundësinë që opozita të jepte këto sugjerime. Ndërkohë që e gjithë bota është e ngritur në këmbë kundër pandemisë, buxheti i qeverisë “Kurti” nuk kishte parashikuar asnjë fond për të përballur këtë sfidë të madhe. Madje, në javët e para të epidemisë, ministrja e kësaj qeverie në ikje, Hajdari, tha në mënyrë të paturpshme se qeveria kosovare nuk do ndërmarrë asnjë veprim, sepse “nuk e ka sjellë kjo qeveri koronavirusin”.

U desh presioni i opozitës dhe odave të biznesit, që kjo qeveri të kujtohet e të merrte një pako emergjente, që u miratua me vendim ministri në 3 prill. Vendet fqinje i nisën këto masa ekonomike shumë më herët, konkretisht Maqedonia e Veriut në 10 mars, Serbia në 12 mars, Mali i Zi e Shqipëria në 19 mars. Këtu duhet theksuar se u bë një tjetër shkelje kushtetuese, përderisa të drejtën për të miratuar ndryshimet e buxhetit e ka Kuvendi i Kosovës e jo ekzekutivi.

Këtu duhet shtuar si abuzim edhe mashtrimi që qeveritarët u kanë bërë qytetarëve dhe diasporës, duke thënë se vendi ka ngelur pa rezerva shtetërore, prandaj nevojiteshin donacionet e diasporës. Përveçse është një përpjekje e pandershme për të vendosur panik, kjo deklaratë është edhe qesharake, sepse tregon që qeveritarët e rinj tashmë të dëbuar, nuk e njohin fare shtetin dhe ligjet e këtij vendi. Një gjë janë llogaritë e qeverisë dhe krejt tjetër gjë rezervat shtetërore, dallimi është si nata me ditën. Në fund të vitit 2019, në llogaritë e qeverisë së Kosovës ka pasur mbi 450 milionë euro dhe një stabilitet të jashtëzakonshëm makro-financiar si asnjë vend tjetër në rajon. Nga ana tjetër, rezervat e mbaruara që përdoren prej qeverisë për raste emergjente apo shpenzime të paparashikuara janë diku tek 8 milionë euro.

Përpos këtyre, papërgjegjshmëria dhe paaftësia e qeverisë u tregua që në ditët e para të pandemisë edhe për çështjen e riatdhesimit, ku iu ndalua shtetasve të Kosovës që të ktheheshin në vendlindje, gjë që është një shkelje ligjore. Madje, i turpshëm ishte vendimi i datës 17 mars për të ndaluar një autobus me udhëtarë nga Italia për të hyrë në Kosovë. Kushtetuta e Kosovës në Nenin 35 për “Lirinë e Lëvizjes” thotë se “Shtetasve të Republikës së Kosovës nuk do t’u ndalohet hyrja në Republikën e Kosovës”. Qeveria mund t’i fuste në karantinë këta shtetas, por kurrsesi nuk mund t’i privonte nga e drejta për t’u kthyer në atdhe. Vetëm pas ankesave të shumta të qytetarëve dhe presioneve të opozitës, u vetëdijësua qeveria për përgjegjësinë që kishte për riatdhesimin e shtetasve dhe filloi të merrte masa. Mirëpo ende sot ato masa të vonuara janë shumë të kufizuara dhe mbi 2000 shtetas kosovarë gjenden rrugëve të botës në pamundësi për t’u kthyer në atdhe. Qeveria në ikje po justifikohet se kinse nuk ka kapacitete për karantinim e prandaj po i lë shtetasit e saj në të katër rrugët, larg të dashurve të tyre pa para, me siguracione e viza që po skadohen.

Më e pakta që mund të bënte kjo qeveri do të ishte të vepronte sikurse kanë bërë vendet e tjera, që kanë pajtuar hotelet e mëdha të vendit (të cilët ashtu kështu janë të ndalur) dhe i kanë shndërruar përkohësisht karantinë. Madje, në këtë përpjekje mund të krijohet një bashkëpunim me Shqipërinë, e cila tashmë e ka një flotë ajrore gjysmështetërore të Air-Albania në përdorim për këtë qëllim.

Këto janë provat kryesore të dështimit të qeverisë së shkarkuar Kurti në luftën kundër koronavirusit. Mbase është e vërtetë që për çdo qeveri, edhe ato të vendeve më të zhvilluara e të suksesshme të botës, ka hapësirë për t’u treguar perfeksionist e për të pretenduar se mund të kishin bërë më shumë sesa kanë bërë. Mirëpo ky i Kosovës nuk është rast pretendimesh të ekzagjëruara e jo realiste. Në rastin e qeverisë në ikje të Kosovës provat janë të qarta se ka bërë kundër pandemisë shumë më pak sesa ka pasur mundësi të bëj. Gjithashtu, ka boll dëshmi për të thënë se, ato masa që janë marrë, kanë qenë shumë të vona e të kufizuara e të ndërmarra vetëm prej presionit nga opozita apo grupet e interesit e jo prej aftësisë e largpamësisë së saj.