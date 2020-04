Fatos Kongoli: Kam ende një shtrëngim në zemër, mund t’i kisha thënë burgut “hapu”

Fatmira Nikolli – Sot mundem ta imagjinoj Kongolin në atë që e quan njëfarë studioje, duke radhitur ditë pas dite, disa shënime. I ka mbijetuar një periudhe të vështirë, kur zëri i tij nga dhoma e spitalit vinte i dobët e herë i fortë, por për çdo rast më duhej të flisja me bashkëshorten e tij, për të ditur nëse i kisha kuptuar mirë ato që më kishte thënë dhe nëse ajo i miratonte citimet e të shoqit. Ndonjë çast më dukej se të bëje një bisedë me një shkrimtar të sëmurë në spital ishte një sakrilegj moral, por miratimi i së shoqes dhe botueses së tij e qetësuan ndërgjegjen time të rrokopujshme. Kanë kaluar pothuaj dy vite nga ajo kohë, me Kongolin jemi takuar rastësisht e qëllimisht dhe ja ku më vjen tashmë, libri i tij i fundit, si vijim i një të hershmi për çështje të reja e të vjetra, për familjen, vajzën, djalin, një ish-ministër që i hoqi vajzën nga puna, një soprano që u interesua për të, një kineast që e këshilloi për një kapitull që nuk duhej të ishte shkruar, një botues që iu gjend pranë, një ish- kryeministër që i dërgoi në spital e një ish-ministre Kulture që i shkoi në dhomë për ta pyetur, pikërisht kur ai kërkonte eutanazinë, “për çfarë do të jetë romani yt i ardhshëm”. Ai tregon të gjitha këto e shumë më gjerë se kaq, si një rrëfimtar që ka dëshirë të zbrazet. Eutanazia, shyqyr nuk iu lejua dhe ai është duke risjellë para nesh veten e tij si shkrimtar në këtë kohë, e njeri në dy kohë.

BOTIMI

“Kapitulli i Amerikës” është një kronikë autobiografike, që vjen si vazhdim i një prej librave tashmë të njohur të Kongolit, më i rëndësishmi siç e quan ai vetë, “Iluzione në sirtar”.

Vendin kryesor e zënë kujtimet e autorit për një periudhë prej afër shtatë vjetësh, kur ai ka jetuar më së shumti në SHBA. Për herë të parë, në këtë libër, na shfaqen portrete shqiptaro-amerikanësh të fushës së letrave, miq e të njohur të dikurshëm të autorit, ndër ta edhe figura të shquara. Si dhe organizimet, veprimtaritë e tyre në Nju Jork apo Detroit, mjediset mikpritëse të një bote “të shpërngulur” shqiptare etj. Për herë të parë, gjithashtu në këtë libër Kongoli përshkruan hollësisht peripecitë e pabesueshme me të cilat u përball pas një sëmundjeje të rëndë. Dhe rikthimin në jetë përmes një aventure të re, siç e quan ai romanin e tij më të fundit “Gënjeshtarë të vegjël”. Personazhet që përmenden në libër janë të shumta nga Inva, Nina e Avni Mula te Lukë Kaçaj. Ngjarje të mëdha e të vogla, takime, rrëfime, kujtime dhe episode, që i nxjerr nga kujtesa e thellë, për t’i bërë të përjetshme përmes librit të tij.

IDEJA

Vetë ai thotë se, “ideja për të hedhur këto shënime më ka lindur në rrethana disi të veçanta, kur as e mendoja e as dëshiroja të shkruaja përsëri. Nga fillimi i vitit 2018, në muajin janar dhe më pas, në shkurt, iu nënshtrova dy operacioneve radhazi për shkak të një sëmundjeje të rëndë. Nuk dua të zgjatem këtu me hollësirat e sëmundjes, por mbaj mend turbull diçka: një nga miqtë e mi gjatë një vizite që më bëri në spital, i nxitur ndoshta nga çfarë ishte thënë ato ditë për gjendjen time, më sugjeroi që sapo ta merrja veten, të shkruaja përjetimet e mia. Është vërtet e çuditshme përse ky sugjerim më kujtohet mirë dhe nuk e mbaj mend fare se kush ma bëri”.

Duke shtuar se nuk besonte se një çast i tillë do të vinte, për më tepër, siç vë në dukje, nuk kishte më asnjë dëshirë të shkruante, të shkruarit doli se ishte për të një sëmundje shumë më e fortë, sesa ajo nga e cila sapo kishte shpëtuar mrekullisht. “Një sëmundje nga e cila nuk gjen dot shërim. Dhe mbërriti dita që iu drejtova tryezës së punës. Për të qenë i saktë, prej kohësh, qysh përpara se t’u nënshtrohesha operacioneve, unë nuk mbyllesha më në mjedisin tim të parapëlqyer, njëfarë studioje, ku gjendet edhe tryeza ime e punës”, thotë Kongoli në hyrje të librit.

Kur më në fund u kthye në shtëpi pas nja shtatë-tetë muajsh mungese, në fillim në spital, pastaj në vilën e mikut të tij Julien Roche, iu desh njëfarë kohe të mësohej me gjithçka, edhe me laptopin, t’i rifitonte shprehitë e dikurshme. “Sado ngathtësisht, këto i rifitova. Por, ajo që ia vlen të nënvizoj me këtë rast është se në ‘copy laptop’, pashmangshëm gjeta një roman të filluar, të mbetur në mes të rrugës për shkak të sëmundjes. E kam fjalën për romanin me titull ‘Gënjeshtarë të vegjël’. Nuk ia kisha zënë me gojë askujt. Edhe pas kthimit në shtëpi, nuk ia zura me gojë askujt. Ai po më dukej si një qenie e braktisur nga unë vetë. U ndjeva borxhli ndaj tij. Dhe e vendosa, nuk do të merresha me asgjë tjetër pa u shlyer me këtë qenie të braktisur”, kujton Kongoli.

Ai e vëren se botimi i fundit me kujtime “Kapitulli i Amerikës” është “në vazhdim të një kronike të papërfunduar për vetveten”.

VIJIMI I ILUZIONEVE

Duke qenë se libri është një vijim i “Iluzioneve në sirtar”, Kongoli thotë se tani kur krijimtaria e tij natyrshëm po shkon drejt fundit, ka bindjen e plotë se libri im më i rëndësishëm është “Iluzione në sirtar”. Duke qenë kështu, ai e sheh të nevojshme të ndalet pak te ky libër. “Me ‘Iluzione në sirtar’ më ndodhi diçka e paprovuar kurrë, e papërfytyrueshme dhe e papritur nga unë. Kanë kaluar tashmë rreth 10 vite qysh se ai u botua e kanë ndodhur shumë ngjarje e shumë rrethana janë sqaruar. Gjatë një stuhie vërtet të pashembullt, që u ngrit atëherë e që zgjati jo pak kundër librit, por kryesisht kundër meje, me librin kritikuesit e mi nuk u morën fare… Në rastin më të mirë mund të kishin lexuar vetëm një kapitull të tij – unë kam heshtur. Nuk u jam përgjigjur as atëherë, nuk dua të merrem me ta as sot, nuk ia vlen”, kujton shkrimtari. Ai me këtë rast kërkon të falënderojë opinionin e shëndoshë publik dhe personalitetet e kulturës dhe letrave shqipe që “në kulmin e një histerie përçmuese dhe shpifarake, dolën në përkrahje të librit”. “Iluzione në sirtar” u vlerësua menjëherë në Kosovë me çmimin e njohur letrar “Rexhai Surroi”, më pas, shumë shpejt, u ribotua atje (“Koha ditore”, Prishtinë, 2011). Tani së fundi është botuar edhe në Itali, nga Shtëpia Botuese “Rubbettino”, me artikuj vlerësues në shtypin italian etj.. Të gjitha këto qenë një tjetër “ngushëllim” për të. “Por në jetën e njeriut – thotë Kongoli – ka disa ngjarje, që nuk mund të harrohen”.

“Në rregull tashmë pas 10 vitesh, mund të bëj ndonjë saktësim, gjithmonë për vetveten. Një miku im më tha se kisha bërë shumë gabim që kisha përfshirë te ‘Iluzionet në sirtar’ një kapitull më vete për një nga episodet më traumatike të jetës sime… Ishte fjala për kapitullin rreth implikimit tim dikur në vitin 1981 në gjyqin kundër një ish-kolegu në shtëpinë botuese ‘Naim Frashëri’ të të ndjerit H.D.. Në atë klimë terrori për të trembur intelektualët dhe këdo tjetër regjimi kishte vënë në shënjestër entin më të madh botues dhe H.D. e dy ish-kolegë u dënuan me vite të gjata burgimi”, shkruan Kongoli.

Duke lënë të kuptojë se nuk është penduar për “mea culpan” e tij, Kongoli sqaron se ai ka qenë i vetmi episod, të cilin nuk mund ta shmangte. Kongoli e sheh deklaratën e tij të atëhershme si një larje hesapesh me veten e tij, për aq sa, në atë çështje e implikuan poshtërsisht, siç thotë, punonjësit e Ish-Sigurimit të shtetit, “famëkëqijtë V.M. dhe DH.SH., persekutorë dhe përndjekës të njohur të intelektualëve, të cilët edhe sot e kësaj dite nuk kanë shfaqur kurrë pendesë për veprimet e tyre.

“Unë nuk kam prirje për të harruar – thotë Kongoli, – jo se jam i lidhur pas së kaluarës, por ka gjëra që nuk i harroj, nuk dua t’i harroj”. Duke rrëfyer se ende sot ndjen një shtrëngim në zemër, “sepse – thotë ai, – mund të kisha vepruar ndryshe, duke i thënë burgut ‘hapu’”, t’u bënte ballë presioneve duke qenë së kërcënohej nga torturuesit, që luanin me faktin se ishte tërësisht i pambrojtur dhe me një biografi të nxirë, pas përjashtimit nga partia të të atit.

Libri nuk është për kaq, është për shumë më shumë se kaq dhe në kohët si kjo, kur jemi të detyruar ta kalojmë të shumtën e kohës në shtëpi, Kongoli është një zgjedhje e zgjuar për të kuptuar më shumë jo vetëm atë, por edhe veten tonë përmes sjelljeve, mendimeve e përjetimeve të tij.