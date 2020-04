Prej 10 ditësh lufton kundër COVID-19/ Aktori shqiptar: Ky mikrob kinez të futet në trup si njësi speciale, he Kina nanën krejt Kinës

Julian Gjaçi, aktori i ri nga Mirdita që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej 10 ditësh është i infektuar nga COVID-19.

Përmes një statusi në ‘Facebook’, ai tregon se si ‘mikrobi kinez’ futet në trup si njësi special, teksa shton se dy ditë e ka paralizuar dhe i janë errësuar sytë.

Postimi i Julian Gjaçit:

Pershendetje familar e shok e miq qe sot e disa dit jeni shqetsu per shendetin Tim. Dita 10 i infektuar me Korona Virus. Jo nga kjo korona qe thon e kam kalu n shkurt kur ju pati dal nje nishan ne ball. Por kjo tjetra, ky mikrobi Kinez he kina nanen Krejt kines. Ky te futet ne trup si njesi speciale, per dy dit me ka paralizu, me ka errsu syt Edhe dy mushkrit mi ka shpall me pneumoni.

Temperatura e lart konstant, dhimbja krejt trupi koka, kolla, te dridhurat edhe pse me 10 batanije. 7 dit kam nejt n’shpi. Se di kush tjeter do kish duru ket per 7 dit, diten e 8 jam dorzu me m shit per hekur. I dehidratum dhe me mushkrit n skaner si plak 100 vjec.

Per fat esht programi i Covid 19 nga qeveria amerikane, qendra te ngritura nga ekspertet me te mir dhe ilacet me te mir. Sot esht dita tret, vetem 3 dit mu desh me u cu me u ba njeri e me sha Kinezt me rob.Po kjo esht histori tjeter Se do jau lej amanet dhe femijeve te mi. Se kam dit Se do ja dal . Po paska qen buk e djath, Hajde kinez Ku ti kesh