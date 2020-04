Situata Covid-19, Edi Paloka: Rama ka krijuar një kaos të rrezikshëm

Valentina Madani – Edi Paloka nënkryetar i PD-së akuzon kryeministrin Edi Rama se po përfiton nga situata e vështirë e Covid-19 duke abuzuar sipas tij me “të drejtën” e qeverisë për të caktuar ato që quhen “masa shtrënguese”. Z.Paloka thotë për “Gazeta shqiptare”, se z.Rama ka krijuar një kaos të rrezikshëm përmes ndryshimeve të bëra ndërkohë që vëren se vëmendja ndaj qytetarëve është inekzistente. Paloka përmend se gjatë kësaj krize, shqiptarët janë vënë dhe një herë përballë dy qëndrimeve diametrialisht të kundërta; atë të Bashës dhe opozitës që propozon zgjidhje në interes të qytetareve dhe atë të Ramës që kanë shtatë vjet që e dëgjojnë e që përmblidhet në tre fjalë; “BURG,BURG,BURG”. Por Edi Paloka bën të qartë se “opozita është e ndërgjegjshme, sot më shumë së kurrë, se zgjedhjet e lira sa më parë dhe largimi i qeverisë janë zgjidhja e vetme për këtë vend dhe për shqiptarët!”.

Z.Paloka, si e konsideroni zgjatjen e gjendjes e fatkeqësisë natyrore? Pse kjo përpjekje për të shtyrë gjendjen e jashtëzakonshme?

Si fillim duhet të jetë e qartë për këdo që gjendja e fatkeqësisë natyrore, në bazë të Kushtetutës, mund të shtyhet vetëm me një muaj e jo siç kërkon Rama deri në 23 qershor. Kërkesa apo propozimi i Ramës për shtyrjen e kësaj gjendjeje, në kundërshtim me propagandën e përditshme për menaxhimin “me sukses” të situatës, në fakt, tregon të kundërtën, Rama kështu ka pranuar dështimin e tij total. Edhe ky propozim, është konfirmim i kaosit dhe rrëmujës që ka shkaktuar Rama me qëndrimet dhe veprimet e tij, pa asnjë përgatitje paraprake e pa asnjë plan për të ardhmen. Në një kohë kur vende që janë goditur me shumë nga kjo pandemi, kanë paraqitur dhe po zbatojnë planet e tyre për daljen nga gjendja e fatkeqësisë, Rama i cili pretendon se ka qenë më i suksesshëm nga të gjithë në kontrollin e pandemisë, kërkon shtyrjen e saj, madje dhe tej afateve që i lejon Kushtetuta. Sigurisht që përveçse tregues i dështimit të qeverisë, ky propozim ka dhe një qëllim; Rama kërkon të përfitojë e të abuzojë me mundësinë që i jep kjo situatë, pa plotësuar ndërkohë detyrimet e qeverisë ndaj qytetarëve. Gjendja e fatkeqësisë natyrore, vërtet i jep qeverisë të drejtën të marrë disa masa shtrënguese, por në radhë të parë e detyron atë të marrë masa në favor të qytetarëve të saj. Konkretisht, shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore e detyron qeverinë me ligj që të mbulojë financiarisht dëmet që pësojnë qytetarët apo bizneset nga kjo situatë dhe nga masat shtrënguese që janë të detyruar të zbatojnë.

Por çfarë ndodh realisht në këtë rast?

Ndërkohe që Edi Rama në njërën anë abuzon me “të drejtën” e qeverisë për të caktuar ato që quhen “masa shtrënguese” e zbavitet deri në perversitet me ndryshimet që bën sipas tekave dhe midesë së tij çdo dy orë, duke krijuar një kaos me pasoja të rrezikshme, në anën tjetër, atë të detyrimeve ndaj qytetareve, është pothuajse inekzistent.

A ishte momenti i duhur për ndryshime në Kodin Penal pikërisht në kulmin e pandemisë?

Gjatë kësaj krize, shqiptarët janë vënë dhe një herë përballë dy qëndrimeve diametralisht të kundërta; atë të Bashës dhe opozitës që propozon zgjidhje në interes të qytetareve dhe atë të Ramës që kanë shtatë vjet që e dëgjojnë e që përmblidhet në tri fjalë; “BURG,BURG,BURG”. Rama nuk ka qenë i aftë të qeverisë as në kushte normale e jo më në situata krizash, prandaj e vetmja “alternative” që ju ka ofruar shqiptarëve ka qenë burgu.

Besoni se shteti ka me shumë para për t’u ardhur në ndihmë shqiptarëve në këtë situatë pandemie?

Ne jo vetëm besojmë, por dhe kemi treguar e argumentuar me detaje se ku gjenden paratë e si mund të përdoren këto para që qytetarët shqiptarë ta kalojnë sa më lehtë këtë situatë dhe bizneset të mos rrezikojnë falimentimin. Do të mjaftonte pezullimi i disa PPP -ve krejtësisht të panevojshme për këtë kohë, që të sigurohej shëndeti dhe mirëqenia e gjithë shqiptarëve të paktën për një periudhë disa mujore. Por Rama jo vetëm që nuk pranon të prekë asnjë qindarkë nga milionat që ndan me pesë oligarkë, por paturpësisht vazhdon edhe në këtë situatë të shpërndajë miliona të tjera me tenderë korruptive që për më shumë i fsheh dhe nën siglën “sekret shtetëror”.

Sa besoni se do të zgjasë kriza aktuale? Kur mendoni se shqiptarët duhet të hapen dhe t’i kthehen normalitetit?

Këtë nuk mund ta them as unë dhe as ndonjë politikan tjetër. Këtë duhet ta thonë profesionistët. Për fat të keq në Shqipëri, Rama ua ka mbyllur gojën atyre që kanë detyrimin si zyrtare të shëndetësisë që të përcaktojnë qëndrimet dhe masat që duhen marrë. Ata kanë hedhur në kosh profesionalizmin dhe dinjitetin e tyre dhe dalin çdo ditë në media për të përsëritur si papagaj, broçkullat e shefit të tyre politik. Por njëkohësisht, për fat të mirë, Shqipëria ka dhe mjaft profesionalistë dinjitozë që i shprehin qëndrimet e tyre pa asnjë kompleks nga vullnetet politike. Problemi është se vendimet nuk i marrin profesionistët por i çmenduri i Surrelit. Sidoqoftë, kjo është një pandemi botërore dhe unë mendoj që ne duhet të ndjekim qëndrimet dhe vendimet që marrin vendet e tjera përshtatur me specifikat e Shqipërisë.

Si mund të ndihmohet ekonomia që të mos bjerë në humnerë. PD a ka një strategji të saj lidhur me kapërcimin e situatës ndërkohë që shqiptarët vazhdojnë të rrinë në shtëpi dhe bizneset ende janë të mbyllura?

E përmenda dhe më sipër se ne kemi paraqitur që në fillimet e kësaj situatë dhe kemi përshtatur hap pas hapi, strategjinë për përballimin dhe daljen me sa më pak dëme nga kjo krizë. Strategjia e PD-së (në këtë rast e grupeve të ekspertëve që janë ngritur pranë PD-së) përfshijnë si sigurinë shëndetësore ashtu dhe atë ekonomike dhe është paraqitur me detaje nga kryetari i opozitës z.Basha. Fakt është që Rama edhe pse e ka sulmuar gjithë kohën, është detyruar të adoptojë disa prej propozimeve të Bashës, por në forma gjysmake e shpesh të mbetura vetëm si premtime.

Për shkak të dy fatkeqësive natyrore, tërmetit dhe Covid-19 brenda një kohë të afërt duket se nuk bëhet më fjalë për zgjedhje të parakohshme. A është tashmë opozita e ndërgjegjshme se zgjedhjet e para kohe tashmë janë të pamundura?

Opozita është e ndërgjegjshme, sot më shumë së kurrë, se zgjedhjet e lira dhe të ndershme, sa më parë, largimi sa më parë i kësaj qeverie dhe këtij kryeministri, janë zgjidhja e vetme për këtë vend dhe për shqiptarët. Fatkeqësia më e madhe e shqiptareve mbetet kjo qeveri dhe ky kryeministër i paaftë, injorant dhe arrogant!

Zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm, a mund të zhvillohen në kushtet aktuale?

Partia Demokratike në qëndrimin e saj zyrtar të përsëritur, ka bërë të qartë se shëndeti i shqiptarëve është sot prioriteti i saj e për këtë arsye i është shmangur qëndrimeve politike. Megjithatë, të jeni të bindur që zgjedhjet jo vetëm do zhvillohen, por shumë shpejtë kjo qeveri do të mbetet një kujtim i keq për shqiptarët ashtu si dhe koronavirusi.

A besoni se Edi Rama po e kthen në favor të tij situatën post-tërmet dhe koronavirusin një vit para zgjedhjeve të reja?

Eshtë e vërtetë që Rama ka abuzuar e spekuluar me të gjitha mënyrat e jo vetëm politikisht, me fatkeqësitë që ju kanë rënë shqiptarëve. Po për sa i përket pozicionit te tij, unë e thashë dhe më lart, ai nuk ka ditur dhe nuk ka mundur të qeverise as në situata normale. Skandale, krim dhe korrupsion qeveritar kanë qenë vitet e pushtetërimit të Ramës. Absolutisht qeveria dhe kryeministri më i urryer për shqiptaret. Imagjinoni sot kur faqeve të zeza të kësaj qeverie iu janë shtuar dhe mënyra katastrofike e menaxhimit të katastrofave…!

PD ka prezantuar një plan masash për situatën e koronavirusit, por pas Covid 19 cila është çështja me idemtiate për opozitën?

Ne kemi paraqitur së fundmi një plan me pesë pika për daljen nga gjendja e kësaj fatkeqësie, ku pika e parë dhe kryesore është kryerja e sa më shumë testimeve.