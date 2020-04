“Donte të vriste vajzën me ilaçe”, i dashuri i 17-vjeçares përballet me akuzat e prindërve: Kam video e fakte nga ajo familje e errët

Pasi prindërit e një 17-vjeçareje nga Saranda, e cila ka denoncoi për përdhunim një 72-vjeçar, mohuan se i moshuari nuk kishte lidhje me ngjarjen dhe se pas kësaj fshihej i dashuri i vajzës, ka reaguar ky i fundit.

Pjesë e emisionit ‘Me zemër të hapur’ në ‘Neës24’ është bërë Gentiani, i dashuri i shtetases me inicialet S.B. Përmes një lidhje telefonike ai tha se ka prova me fakte dhe video, nga jeta e vajzës.

“17-vjeçaren e kam njohur para një muaji e gjysëm. Kemi filluar lidhjen. Kam shkuar te shtëpia e saj. I kam parë gjërat shumë çuditshëm. Vajza ishte shumë e frikësuar. Me lejen e prindërve e kam marrë vajzën në familjen time. Kam bashkëjetuar me të 20 ditë. Kur filluam të krijojmë një afrimitet pashë që diçka nuk shkonte te vajza dhe fillova ta blija. Unë i premtova se do t’i ofroja shumë mbështetje. Dhe kur krijoi besim filloi të tregonte jetën e saj të errët. Nuk mund ta shpjegoj as unë sesi e kam jetuar. Kur i hyra më thellë historisë. Fillova të kuptoj se çfarë fshihej pas kësaj familje të errët. Unë them të mos nxitojmë, të mos paragjykojmë, derisa të dalin në pah videot dhe provat që unë i kam marrë përsipër për t’i zbuluar, pa marrë ndihmën e policisë. Ndiqni videot në vijim. Unë nuk e binda atë, por kur ndjeu ngrohtësi dhe besim filloi të hapej vetë.”, tha i dashuri i vajzës.

Pjesë e emisionit është bërë dhe nipi i Bajram Tushës, që tashmë gjendjet pas hekurave për përdhunim. Ai tha se xhaxhai i tij nuk është normal, por nuk di të shpjegojë akuzat që rëndojnë ndaj tij.

“Përshëndetje! Zotërinë e kam xhaxha. Kanë pasur një krushqi mes tyre. Edhe ai nuk është shumë normal, por vajza është fëmijë. nuk ka arsye tjetër. Nuk e kuptoj këtë muhabet, këto akuza. Nuk dëgjova emisionin në fillim, por nëse ka prova le t’i nxjerrë. Ta vërtetojë. Ai që merret me ato punë e di, unë nuk di asgjë. Ne kështu e njohim. Nga këto probleme shumë rrallë kam vajtur atje. Ai ka ikur nga mendja e kokës. Unë nuk kam informacione. Thonë që sot pritet masa e sigurisë, por unë nuk di gjë. Jam në fushë, në punë.”, tha nipi i 72-vjeçarit.

Nga ana tjetër, prindërit e 17-vjeçares akuzuan të dashurin e vajzës, Gentianin se ky ka qëllime të tjera për vajzën dhe se donte ta vriste vajzën me ilaçe. “Gentiani mund të ketë qëllimet e tija. Vajzën e shkatërroi ai. Nëse ka shtet të na ndihmojë. Gentian Ruçi nuk mund të jetë i lirë. Gentiani donte ta vriste vajzën me ilaçe. Duhet të merren masa për atë njeri.”, thanë ata.

Po ashtu, në lidhje telefonike për emisionin ‘Me zemër të hapur’ të gazetares Evis Ahmeti ka qenë dhe mësuesja kujdestare e 17-vjecares. Ajo tha se si nxënëse vajza ka qenë shumë korrekte. “Si nxënëse ka qenë shumë korrekte, me vijueshmëri shumë të mirë. Korrekte me detyrat shkollore dhe korrekte me realizimin e detyrave. Ka qenë gjithë kohës shumë korrekte. Spikaste te nxënësit më të mirë për detyrat dhe sjelljen. Për ne ishte befasi. Nuk kemi kuptuar asgjë. Ajo në shkollë nuk ka dhënë shenja të tilla. Ishte shumë mirë edhe nga ana psikologjike. Jemi befasuar dhe na vjen shumë keq për nxënësen tonë.”, tha mësuesja.