Temperaturat ekstreme në Arktik/ Rrezikohet zhdukja e qyteteve në SHBA dhe Kanada

Një klimë gjithnjë e më ekstreme është kjo e këtyre ditëve. Një ngjarje e çuditshme e motit, në një farë mënyre anormale, në fakt po trondit Polin e Veriut. Rrethi Arktikut po përjetohen temperatura të zjarrta në zona të ndryshme si kurrë më parë. Me këtë ritëm do të shkojmë drejt zhdukjes së akullit të Arktikut. Ne po shqyrtojmë situatën duke u munduar të kuptojmë se çfarë po ndodh dhe mbi të gjitha cilat mund të jenë pasojat.

Një valë e fuqishme nxehtësie po zhvillohet në Siberi me temperatura deri + 20 ° C (dhe më lart) në krahasim me mesataret klimatike referencë të këtyre zonave, siç tregohet nga hartat e Qendrës Amerikane të Motit GFS. E gjithë kjo është për shkak të një zone të madhe të presionit të lartë që ka shkuar nga zemra e Azisë në zonat arktike. Një lloj “autostrade” tasshmë është në gjendje të përcjellë masa të ajrit shumë të nxehtë në Polin e Veriut.

Ndër pasojat më të rëndësishme në ditët në vijim ne presim një përshpejtim në shkallën e shkrirjes së akullit Arktik i cili, siç mund ta shohim nga grafiku i Qendrës Kombëtare të Dëborës dhe Akullit (Qendra e informacionit dhe referencës e Shteteve të Bashkuara në mbështetje të kërkimit polar dhe cryospheric) janë tashmë nën mesataren.

Kjo është një nga shenjat kryesore të ndryshimit të klimës. Nëse prirja do të konfirmohej, ekziston rreziku që kapaku i akullit të Arktikut të zhduket gjatë sezonit të verës. Kjo mund të ketë pasoja shumë serioze nga pikëpamja natyraliste dhe mjedisore pasi Rrethi Arktik është habitat i shumë specieve shtazore, përfshirë arushën e bardhë.

Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Në fakt, në anën tjetër të kontinentit, atë amerikan, pasojat do të jenë diametralisht të kundërta: vala e nxehtësisë do të “shtyjë” në fakt një masë ajri të ngrirjes drejt kontinentit të Amerikës së Veriut, duke u shembur fjalë për fjalë disa shtete të Kanadasë në dimër dhe të SH.B.A.-së.

Nuk përjashtohet mundësia që nga e hëna 27 prill bora madje të kthehet në rrafshnaltat e këtyre zonave.

Më në fund, efektet e këtij udhëtimi ngrirjeje në shtetet qendrore nuk duhet të nënvlerësohen, ku përplasja midis masave të ndryshme të ajrit mund të krijonte qeliza imponuese të stuhisë, të afta për të gjeneruar tornadot destruktive.