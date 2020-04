Mjeku Pëllumb Pipero në një lidhje live për ”Neës24” ka habitur me një deklaratë duke theksuar se është ende negativ por do donte të ishte pozitiv me COVID-19.

Pipero është shprehur se ka kryer testin dhe doli negativ por mjeku thotë se do dëshironte të binte në kontakt me koronavirusin.

”Po, e kam bërë testin, jam negativ akoma, por do doja të isha pozitiv të kisha rënë në kontakt me koronavirusin.”- tha Pipero.