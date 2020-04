Video/ Enca publikon video duke bërë Twerk, i kthehen ndjekësit: Ndale veten se është Ramazan

Këngëtarja Enca Haxhia është një ndër emrat më të përfolur në media, për shkak të fotove apo video-ve provokuese që poston në rrjetet sociale.

Së fundmi ,Enca ka ndezur rrjetin me një video, ku shfaqet e veshur me një kostum rozë pas trupit, teksa tregon të pasmet e kthyer me kurriz nga kamera dhe bën Twerk. “A nuk ju degjohet dhe ju sikur thote “O me rafte pikaaa, Evaa” ”, shkruan Enca përkrah fotos duke iu referuar këngës në sfond.

https://www.instagram.com/p/B_YBVVQn8Iq/?utm_source=ig_web_copy_link

Nuk kan munguar komentet e shumta nga ndjekësit të cilët i kanë kujtuar se është Ramazan dhe duhet ta ndalë veten. “Nale veten oj motër se është Ramazan”, i shkruan dikush ndërsa disa komentues i kujtojnë se është në zi për vdekjen e të atit.