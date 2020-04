Conte gati planin e rihapjes: Shkollat në shtator, do lejojmë pjesëmarrjen nëpër funerale. Plazh, vetëm ata që banojnë pranë

Italia po bëhet gati për rihapjen. Presidenti Conte ka njoftuar se me 4 maj do të nisin një sërë biznesesh në vend, megjithatë masat e sigurisë do të jenë gjithnjë të larta. “Liria e plotë e lëvizjes nuk do të fillojë më 4 maj, baret dhe restorantet nuk do të ngrenë menjëherë grilat por do të komunikohet një datë dhe ndërkohë ata do të jenë në gjendje të punojnë nëpër shtëpi, ndërsa shkollat do të kthehen në shtator. Do të vendoset një çmim fiks për maska ​​dhe do të punohet për zerosjen e TVSH-së, ndërsa – duke e kthyer shikimin tonë drejt Evropës – beteja tjetër është transferimi për të garantuar mundësi rikuperimi edhe për vendet, siç është Italia, me borxh të lartë publik .

“Ne po punojmë për të lejuar rifillimin e shumicës së kompanive, nga prodhimi në ndërtim për 4 maj”, thotë Kryeministri. “Ne nuk mund të shkojmë përtej kësaj, rrezikojmë shumë një dëmtim të strukturës socio-ekonomike të vendit”, paralajmëron ai. Gjithashtu disa veprimtari sipërmarrëse “strategjike” – punime për burgun, ndërtimin e shkollave dhe për të luftuar paqëndrueshmërinë hidrogeologjike, si dhe aktivitete prodhuese dhe industriale, kryesisht të dedikuara për eksportet – “do të jenë në gjendje të rihapin tashmë javën e ardhshme” duke paraqitur vetë-çertifikim te prefektët, siç kanë bërë 192 mijë kompani të tjera “thelbësore” gjatë bllokimit.

Sa i përket qytetarëve dhe distancës sociale, shpjegon Conte, në plan do të ketë një “rishikim të rregullave” i cili “nuk do të thotë braktisje e rregullave”. Shkurt: “Ne nuk jemi akoma në gjendje të rivendosim lirinë e plotë të lëvizjes, por ne po studiojmë një relaksim të kufizimeve aktuale, më të rrepta – shpjegon/ Ne do të bëjmë çmos për të lejuar një lëvizje më të madhe, duke ruajtur të gjitha garancitë e parandalimit”. Nga ana tjetër mund të ndodhë më herët kthimi i besimtarëve në kishë me komitetin tekniko-shkencor në punë për “rregulla të reja për ceremonitë fetare”, duke filluar me funeralin.

Baret dhe restorantet “nuk do të rihapen më 4 maj”, por Conte siguron, “megjithatë, ne po punojmë për të lejuar të punojnë me dërgimin nëpër shtëpia”. Dhe në çdo rast, shton ai, “ne kemi besim se do t’u ofrojmë të gjithë operatorëve ekonomikë një horizont të qartë kohor, në mënyrë që të kemi të gjitha informacionet e nevojshme paraprakisht dhe të marrin masat paraprake në kohë për të filluar përsëri në kushte të sigurisë maksimale”. Ndëkaq qeveria ka bërë me dije se të gjithë ata që banojnë 200 metra nga deti mund të shkojnë dhe të lahen.