Eksperti i biodiversitetit: E shkaktuam ne dhe jo natyra, ja çfarë duhet të presim

Tregtia e gjerë e paligjshme e jetës së egër dhe ndërhyrja pa kriter e njerëzimit në natyrë është shkaku për pandeminë e koronavirusit, sipas një shkencëtari kryesor amerikan që thotë se “kjo nuk është hakmarrja e natyrës, ne e bëmë atë vetë”.

Shkencëtarët po zbulojnë se dy deri në katër viruse të reja krijohen çdo vit, si rezultat i shkeljes së njeriut në botën natyrore, dhe cilido prej tyre mund të shndërrohet në një pandemi, sipas Thomas Lovejoy, i cili shpiku termin “diversiteti biologjik” në 1980 dhe shpesh përmendet si babai i biodiversitetit.

“Kjo pandemi është pasoja e ndërhyrjes sonë të vazhdueshme dhe të tepruar në natyrë dhe tregtisë së gjerë të paligjshme të jetës së egër, dhe veçanërisht, tregjet e kafshëve të egra të Azisë Jugore dhe tregjet e mishit të Afrikës… është shumë e qartë, ishte thjesht çështje kohe para se diçka e tillë do të ndodhte”, tha Lovejoy, anëtar i vjetër në Fondacionin e Kombeve të Bashkuara dhe profesor i shkencës së mjedisit në Universitetin George Mason.

Komentet e tij u bënë pas lëshimit të një raporti nga Qendra për Progresin Amerikan duke argumentuar se SHBA-të duhet të rrisin përpjekjet për të luftuar tregtinë e kafshëve të egra për të ndihmuar në përballimin e pandemive, citon Guardian.

Të ashtuquajtura “tregjet e lagshta” janë tregje tradicionale që shesin kafshë të gjalla (të kultivuara dhe të egra), si dhe fruta, perime dhe peshk të freskët, shpesh në kushte joigjenike. Ato gjenden në të gjithë Afrikën dhe Azinë, duke siguruar mbështetje për qindra miliona njerëz. Tregu i lagësht në Wuhan që besohej se ishte burimi i Covid-19 përmbante një numër të kafshëve të egra, duke përfshirë dhelpra, minjtë, ketrat, ujqër të vegjël dhe salamndra.

Lovejoy tha se ndarja e kafshëve të egra nga kafshët e kultivuara në treg do të ulë ndjeshëm rrezikun e transmetimit të sëmundjeve. Kjo për faktin se do të kishte më pak lloje të reja për viruse që të lidhen.

Ai i tha Guardian: “Vështirësia e madhe është se nëse thjesht i mbyllni ato tregeje – e cila në shumë mënyra do të ishte gjëja ideale – ato do të kryesohen me tregjet e zeza, dhe kjo është edhe më e vështirë për t’u kontrolluar sepse është klandestine. ”

Pandemia do t’i kushtojë ekonomisë globale 1 trilion $ këtë vit, sipas Forumit Ekonomik Botëror, me komunitete të cenueshme që ndikohen më shumë, dhe gati gjysma e të gjitha vendeve të punës në Afrikë mund të humbin. “Kjo nuk është hakmarrja e natyrës, ne e bëmë vetë atë. Zgjidhja është që të kemi një qasje shumë më respektuese ndaj natyrës, e cila përfshin trajtimin e ndryshimeve klimatike dhe gjithë pjesën tjetër, ”tha Lovejoy.

Komentet e tij i bëjnë jehonë një studimi të botuar në revistën “Proceedings of the Royal Society B” në fillim të këtij muaji që sugjeruan se shkaku themelor i kësaj pandemie ekzistuese ka të ngjarë të ketë ardhur si pasojë e rritjes së kontaktit njerëzor me jetën e egër.

Ekspertët janë të ndarë për mënyrën e rregullimit të tregtisë së gjerë të kafshëve, me shumë njerëz që ngrenë shqetësime pasi më të varfrit rrezikohen nga një goditje e fortë. Veprim urgjent në tregtinë e kafshëve të egra është i nevojshëm, tha Dr. Amy Dickman, biologe e konservimit nga Universiteti i Oksfordit, por ajo u “alarmua” nga thirrjet për ndalime pa dallim në tregtinë e jetës së egër.

Ajo është një nga më shumë se 250 nënshkrues të një letre të hapur drejtuar Organizatës Botërore të Shëndetit dhe Programit të Mjedisit të Kombeve të Bashkuara duke thënë se çdo tranzicion duhet të kontribuojë në – dhe jo të zvogëlojë – jetesën e njerëzve më të prekshëm në botë, shumë prej të cilëve varen nga burimet e egra për mbijetesë. Nënshkrues të tjerë përfshijnë përfaqësues nga Fondacioni Afrikan i Jetës së Egër, Shoqëria Zoologjike e Frankfurtit dhe IUCN (Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës).

Në letër thuhet: “Covid-19 po shkakton kosto të pashembullta sociale dhe ekonomike për vendet dhe komunitetet, me goditjen më të dobët të të varfërve dhe të cenueshmve. Lidhjet e dyshuara të virusit me një treg të lagësht kinez kanë çuar në thirrje për të ndaluar tregjet e kafshve dhe për të kufizuar ose përfunduar tregtinë, përdorimin medicinal dhe konsumin e kafshëve të egra. Sidoqoftë, ndalimet dhe kufizimet pa dallim rrezikojnë të jenë të pabarabarta dhe joefektive.”