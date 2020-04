Ndryshojnë fashat e orarit, Manastirliu jep lajmin: Nga nesër leja 2 orë

Duke nisur nga dita e hënë do të ndryshojë fasha e orarit për qytetarët, të cilët tashmë do të kenë në dispozicion të tyre 2 orë. Lajmi është bërë i ditur nga ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu.

“Nisur nga zhvillimet e javes se fundit, nga vleresimi dhe analiza e te dhenave dhe situaten e epidemise ne vend, komitetit teknik I eksperteve ka hartuar strategjine e ri-hapjes graduale dhe te kujdesshme per popullaten dhe sherbimet esenciale.

Kjo strategji parashikon kater faza per lehtesimin gradual te masave, qe lidhen ne menyre te ngushte me evoluimin e infeksionit Covid19 dhe shkallen e perhapjes se tij.

Do të tregohemi në cdo fazë shume të kujdesshem, duke vleresuar kurben epidemiologjike, shperndarjen e vatrave te infeksionit, transmetueshmerine e infeksionit si dhe perballimin nga strukturat spitalore te rasteve me simptoma te Covid19. Duke filluar nga dita e hene, date 27 Prill, do te zgjerohet fasha e levizjes per qytetareve nga 90 minuta ne 2 ore, duke ruajtuar parametrat e sigurise te distancimit social dhe duke zgjruar mundesine e kryerjes se sherbimeve thelbesore ne nje hapesire kohore me te gjere.”, tha ajo.

vijon…