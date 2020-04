5 vitaminat që luftojnë alergjitë e pranverës

Pranvera sjell jo vetëm rritjen e temperaturave dhe lulëzimin shumëngjyrësh të pemëve, por edhe alergjitë bëhen më të shpeshta. Statistikat tregojnë se çdokush të paktën një herë në jetë ka pasur ndonjë lloj manifestimi alergjik. Askush nuk ka lindur me alergji, ajo shfaqet më pas në jetë, por mund të kemi predispozitë gjenetike e cila bën që të jemi të prirur ndaj alergjive. Jo pak persona gjatë kësaj stine manifestojnë simptoma jo të këndshme si teshtitja, kapakë të skuqur e të ënjtur të syve, skuqje në fytyrë dhe në gjithë trupin, lodhje dhe plogështi. Në zbutjen e këtyre dhembjeve ndihmojnë ilaçet, por më efikase është vaksina, e cila zbut apo largon simptomat e alergjisë dhe rinisin alergjik. Personat alergjikë mund të kenë menjëherë probleme pas rënies në kontakt me polenin e pemëve. Alergjia në rastet më të shpeshta shfaqet apo pengon organet e frymëmarrjes dhe lëkurën. Simptomat më të shpeshta janë hunda e bllokuar apo sekretimi i shtuar nga hunda, teshtitja e shtuar, pesë deri dhjetë herë rresht, djegie dhe skuqje në fytyrë dhe sy. Kontakti i drejtpërdrejtë i lëkurës me polenin shkakton ndryshime në të. Në një pjesë të lëkurës shfaqen ënjtje të vogla, por edhe të mëdha, të cilat djegin në prekje. Nëse jeni person që vuani nga astma alergjike, gjatë kontaktit mund të sulmoheni me ngufatje. Kontaktin mund ta shkaktojë qëndrimi në natyrë, puna në kopsht apo prerja e barit. Në mbarë botën është rritur numri i personave, të cilët kanë apo janë të prekur nga ndonjë lloj reaksioni alergjik. Në disa vende, si për shembull në Britaninë e Madhe, çdo person i tretë ka ndonjë manifestim alergjik. Nuk ekziston ndonjë moshë e caktuar në të cilën mund të shfaqet alergjia, ajo mund të shfaqet për herë të parë edhe në moshën 70 vjeçare. Karakteristikë e alergjive të pranverës është fakti që ajo shfaqet në adoleshencë, është pikërisht kjo periudha kur ajo shfaqet më së shumti, por kjo nuk do të thotë se dikush në moshën 60 apo 70 vjeçare nuk mund të preket nga alergjia.

Shkaktarët dhe simptomat

Por pyetja që shtrohet është se si të kuptojmë që vuani nga alergjitë e pranverës. Mjekët shpjegojnë se alergjitë vijnë si reagim hipertensiv ndaj një substance normale të padëmshme. Ka lloj substancash, që mund të shkaktojnë probleme një njeriu të ndjeshëm. Alergjentët e zakonshëm janë poleni, pluhuri i shtëpisë, pendët, zbokthi i kafshëve, molat e qilimit, kimikatet dhe një mori ushqimesh. Disa alergji kryesisht shkaktojnë probleme të frymëmarrjes; ca të tjera mund të shkaktojnë simptoma të ndryshme si dhembje koke, lodhje, temperaturë me ethe, diarre, dhembje stomaku e gjithashtu edhe të vjella. Alergjitë mund t’ju bëjnë të ndiheni shumë të parehatshëm.

Trajtimi

Merrni kuerceti

Kuerceti është flavonoid që gjendet në qepë, hudhra, mollë, verën e kuqe dhe çajin jeshil dhe mund të zvogëlojë ngacmimin (kruarjen) e syve të skuqur dhe fytin e skuqur duke mbërthyer lirimin e histaminës nga qelizat e imunitetit. Histamina shumëfishon përgjegjësinë (reagimin) e imunitetit duke e shtuar depërtueshmërinë e kapilarëve dhe tkurrjet e muskujve të lëmuar. Pini një apo dy tableta të 1000 mg të kuercetinit një deri tri herë në ditë gjatë sezonit të alergjive.

Vitamina C

Vitamina C është antioksidanti kryesor që patrullon rrugët e ajrit, zvogëlon inflamacionin në mushkëri dhe membranat e mukozës në fyt. Një studim ka zbuluar hiperaktivitet bronkial të shtuar pesëfish tek ata që më së paku merrnin vitaminë C. Të marrësh 500 mg vitaminë C dy herë në ditë gjatë sezonit mund të përmirësojë funksionin e mushkërive.

Magnezi

Magnezi ka efekt relaksues tek muskujt, e kështu ndihmon në zbutjen e tkurrjes bronkiale. Hulumtimet tregojnë se me rënien e niveleve të magnezit, simptomat e alergjive dhe astmës rriten. Më së miri është që të merrni afërsisht 350 mg magnez në ditë gjatë gjithë vitit.

Vitamina E

Vitamina E është antioksidant që mbron membranat e qelizave dhe parandalon dëmtimin e enzimave. Së bashku me vitaminën C, krijojnë mburojë dhe mbrojnë qelizat drejtpërdrejt të ekspozuara ndaj alergjentëve. Studimet tregojnë se nivelet e ulëta të antioksidantëve sikur vitamina E rrisin trefish rrezikun ndaj alergjive. Në ditë merrni 400 UI.

Vaji i peshkut

Dietat e pasura me omega 3 zvogëlojnë përgjegjësinë e trupit ndaj alergjive kronike dhe ndaj gjendjeve inflamatore. Vaji i peshkut ofron nivele të larta të omega 3-shit e që ndihmon trupin në prodhimin e prostagladinëve inflamatorë që janë të involvuar në përgjegjësinë ndaj alergjive. Vaji i peshkut gjithashtu mund të zvogëlojë reaksionet hipersenstive të lëkurës shpesh ndryshe të quajtura “dermetitis”. Merrni rreth 3 gram vaj peshku në ditë për të luftuar alergjitë.