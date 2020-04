Arrestimi i 42-vjeçarit që prezantohej si polic/ Zbardhen detajet: U premtonte qytetarëve heqje espulsi në vendet e BE-së kundrejt një pagese, u shtir dhe gjatë arrestimit: Jemi kolegë

Detaje të reja dalin në dritë nga arrestimi i Juljan Muçës, i cili përdorte dokument të falsifikuar dhe prezantohej si punonjës policie.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton se Muca bashkë me të proceduarin, me inicialet P. H., i cili e shoqëronte por nuk përdorte dokument si punonjës policie, gjurmonin persona të cilët ishin deportuar apo kishin espuls në vende europiane dhe u premtonin se do te ndërhynin për t’ua hequr. Aktualisht në polici nuk ka ende ndonjë denoncim për këta 2 persona, të cilët akuzohen se u kanë marrë para qytetarëve.

Po ashtu mësohet se në momentin e ndalimin Muça sërish ka pretenduar se është punonjës policie duke thënë “jemi kolege” dhe u ka treguar dokumentin e falsifikuar.