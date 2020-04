”Autoritetet shqiptare vepruan në kohën e duhur”, Isabel Santos: Ndryshimet në Kodin Penal dhe masat kufizuese në përputhje me ato të vendeve europiane

Raporterja për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Isabel Santos ka mbështetur Shqipërinë në lidhje me ndryshimet në Kodin Penal dhe masat kufizuese.

Santos thotë se ndryshimet në Kodin Penal duheshin bërë pasi nuk ka pasur një dënim për krimin e përhapjes së sëmundjes dhe ishte e nevojshme për një ndryshim. Me kontributin e palëve të interesuara thotë ajo, u arritën disa ndryshime në Kodin Penal në përputhje me vendet europiane.

Po ashtu ajo vlerëson Shqipërinë për masat kufizuese duke thënë se u morën në kohën e duhur

PJESË NGA INTERVISA E ISABEL SANTOS PËR EUROPEAN WESTERN BALKANS

Unë jam duke ndjekur situatën në Shqipëri, duke u përpjekur të mbaj gjurmët e bëra dhe, sa më mirë që të mundem, duke ndjekur lajmet dhe raportet për vendin. Kam pasur një vizitë të planifikuar për muajin Prill që për shkak të kufizimeve të udhëtimit nuk do të mund të bëhet. Ësh një kohë shumë e vështirë për të gjithë dhe unë jam shumë i vetëdijshëm që disa masa janë më të vështira për t’u përballur dhe për t’u zbatuar sesa të tjerët.

Është e rëndësishme që të gjithë të bashkëpunojmë për të ndihmuar në luftën kundër këtij virusi në një mënyrë proporcionale. Masat kufizuese që janë vendosur në të gjithë Evropën mund të shihen si një kufizim për demokracitë dhe liritë civile, por siç e keni thënë në pyetjen tuaj, faktori më i rëndësishëm është proporcionaliteti.

Në Shqipëri masat kufizuese dhe ato që janë akoma në fuqi janë në përputhje me ato të vendosura në disa vende, përfshirë edhe minat. Unë e di që në kodin penal nuk ka parashikuar krimin e përhapjes së sëmundjes dhe se ka pasur nevojë të bëhet një ndryshim në atë instrument juridik. Unë gjithashtu e di se përkundër disproporcionit të propozimit të parë, me kontributin e të gjithë palëve të interesuara, është arritur një zgjidhje në përputhje me atë që ekziston në vendet e tjera. Në vendin tim, parashikohet aplikimi i gjobës ose burgimit deri në tre vjet.

Unë gjithashtu e di se janë vendosur disa masa për të lehtësuar jetën e njerëzve gjatë kësaj periudhe, si dyfishimi i pagesave të ndihmës sociale ose heqja dorë nga dënimet e faturave elektrike. Se fondet shtesë janë zhvendosur nga mbrojtja në ndihma humanitare është gjithashtu diçka që unë mendova se ishte pozitive.

Autoritetet shqiptare vepruan në kohën e duhur dhe falë përdorimit të masave të përmbajtjes dhe disiplinës së jashtëzakonshme të popullit shqiptar, ata arritën të parandalojnë një evolucionar eksponencial të shpërthimit të COVID-19. Jam i bindur që, si në vendet e tjera, këto masa do të vlerësohen hap pas hapi duke marrë parasysh evolucionin e numrave dhe këshillave shkencore. Shpresoj se gjithçka shpejt do të kthehet në normale dhe të gjithë mund të rikthehemi në rutinat tona të përditshme. Por kjo kërkon shumë kujdes sepse ende nuk ka vaksinë dhe ne nuk mund të hapim derën për një shpërthim të ri.

Sa i përket raportit tim, gjithçka që besoj se ka rëndësi do të jetë një pjesë e saj.