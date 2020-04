Gjendet i vdekur në Elbasan biznesmeni, dyshimet për vetëvarje

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur sot edhe në Elbasan, ku është gjetur i pajetë një biznesmen.

Burime zyrtare të policisë bënë me dije se është gjetur i vetëvarur në banesë pronari i një exchange në qytetin e Elbasanit. Ngjarja ka ndodhur në një nga lagjet në afërsi të qytetit të Elbasanit. Nuk janë të qarta rrethanat që e kanë çuar biznesmenin e njohur drejt vetëflijimit.

Biznesmeni i njohur me emrin Tan Sanço është gjetur i pajetë nga familjarit. Ai dyshohet se ishte vetëmbytur me kabullin e antenës së televizorit të cilin e kishte lidhur me lak në mënyrë të trefishtë në tavanin e banjos.