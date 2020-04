Italia vendos: Maskat do të kushtojnë 50 cent, kompanitë: Nuk do të prodhojmë më  

Siç njoftoi kryeministri Conte në konferencën për shtyp, komisioneri për emergjencën e koronavirusit, Domenico Arcuri, ka nënshkruar urdhrin që vendos një çmim maksimal prej 50 cent (plus TVSH) për shitje në publik të maska ​​kirurgjikale (të cilat duhet të jenë në përputhje me Standardi UNI EN 14683). Por nënkryetari i Konfindustrisë, Donatella Prampolini, duket se nuk i ka pëlqyer ky propozim. Me dinamikën aktuale të tregut, çmimi maksimal i 50 centëve është një shifër që nuk është as në parajsë dhe as në tokë”, thotë nënkryetari, Donatella Prampolini, duke theksuar se kompanitë që prodhojnë maska propozojnë një çmim më të lartë, të paktën 60 cent.

“Përndryshe – thotë ai – efekti i menjëhershëm do të jetë që ne do të ndalojmë importimin e tyre. Ndërkohë, shumë kompani kanë bllokuar shitjet dhe porositë”.Vendimi për vendosjen e një çmimi të zbritur, thuhet në urdhër, u mor për të “siguruar shpërndarjen maksimale të pajisjeve mbrojtëse personale, gjithashtu për shkak të rritjes së parashikueshme të kërkesës” për maska ​​kirurgjikale në fillimin e “fazës 2”, ndërsa “kjo rritje e kërkesës mund të çojë në një rritje të pajustifikueshme të çmimeve të konsumatorit”. Sa i përket TVSH-së, Conte tashmë ka njoftuar gjatë konferencës për shtyp se tatimi mbi vlerën e shtuar do të zerohet.