Ledina Beqiraj: Rëndësia e regjistrimit të objekteve, bizneset janë ndërgjegjësuar

Voltiza Duro – Në të gjithë botën, 26 prilli njihet si Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale ku promovohet inkurajimi i shpikjeve dhe krijimtarisë së mendjes njerëzore. Por shpeshherë kërkesat për investime në projekte madhore zhvillimi, veçanërisht në infrastrukturë dhe urbanizim bien ndesh me domosdoshmërinë e ruajtjes së mjedisit. Në kuadër të mbrojtjes së mjedisit, Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale pati si tematikë për 2020: “Inovacion për një të ardhme të gjelbër”. Në një intervistë për ‘Gazeta Shqiptare’, drejtoresha e Përgjithshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale, Ledina Beqiraj tregon se bazuar në rezultatet e çdo viti, biznesi vendas është ndërgjegjësuar mbi rëndësinë që ka regjistrimi i objekteve të pronësisë industriale. Për këtë vit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale janë depozituar 1157 aplikime kombëtare për marka; 2664 aplikime për shtrirje ndërkombëtare për regjistrim marke sipas sistemit të Madridit, 913 aplikime për patenta; 1 aplikim për modele përdorimi; 16 kërkesa për regjistrim kombëtar të dizenjove industriale; si dhe 1 kërkesë në lidhje me treguesit gjeografikë. Beqiraj shton se mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale është një sistem i mirë organizuar, që i sjell dobi të madhe shoqërisë të çdo vendi.

Çfarë është Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale dhe si u vendos data 26 prill si një ditë e shënuar për t’u festuar nga e gjithë bota?

Në 26 prill të çdo viti Shqipëria, ashtu si dhe vendet e tjera të botës, feston Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale, për të promovuar rëndësinë e saj në inkurajimin e shpikjeve dhe krijimtarisë së mendjes njerëzore. Në vitin 2000, shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) caktuan 26 prill (datë, në të cilën Konventa për themelimin e WIPO-s hyri në fuqi në vitin 1970), si Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale, me qëllim rritjen e të kuptuarit të përgjithshëm të pronësisë intelektuale. Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale ka ofruar një mundësi unike çdo vit për t’u bashkuar me të tjerët rreth globit për të marrë në konsideratë se si pronësia intelektuale kontribuon në lulëzimin e muzikës dhe arteve dhe udhëheq drejt risive dhe shpikjeve teknologjike që ndihmon t’i japim formë botës tonë.

Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale zgjedh çdo vit një kauzë të caktuar, me qëllim nxitjen e inovacionit, por edhe sensibilizimin ndaj faktorëve të ndryshëm. Cila ishte kauza e këtij viti dhe si ndihmon Pronësia Intelektuale lidhur me të?

Për vitin 2020 Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO), zgjodhi të festojë me sloganin: “Inovacion për një të ardhme të gjelbër” me qasjen, se një sistem pronësie intelektuale i ekuilibruar dhe i fortë mund të mbështesë shfaqjen e një ekonomie të gjelbër që funksionon me sisteme të mbështetjes së jetës në tokë, duke bërë së bashku të gjitha shtetet anëtare të festojnë këtë ditë. Shpeshherë kërkesat për investime në projekte madhore zhvillimi, veçanërisht në infrastrukturë dhe urbanizim bien ndesh me domosdoshmërinë e ruajtjes së mjedisit, sidomos në kushtet e ndryshimeve klimatike. Edhe pse teknologjia në tërësi po evoluon dita – ditës, sistemi i patentave po nxit inovacionin, zhvillimin e shpërndarjen e teknologjive “eco-friendly”, të cilat na mundësojnë të ndërtojmë një të ardhme të gjelbërt pa e dëmtuar mjedisin ku jetojmë. Inovacioni ofron mundësi dhe është çelësi për zhbllokimin e zgjidhjeve dhe qasjeve që na duhen për të krijuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të gjelbër.

Angazhimi ynë, zgjedhjet që bëjmë çdo ditë, produktet që blejmë, hulumtimet që ne i financojmë, kompanitë që mbështesim, politikat dhe ligjet që zhvillojmë, janë përcaktuese se sa e gjelbër është e ardhmja jonë. Me mendimin inovativ dhe përdorimin strategjik të të drejtave të Pronësisë Intelektuale në tërësi, qëndrueshmëria është e mundshme për një mjedis më të gjelbër.

Për të mësuar më shumë nga ju, cili është roli dhe misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale?

Krijuar në vitin 1993, si një nevojë për krijimin dhe forcimin e sistemit të pronësisë industriale në Shqipëri, Zyra e Patentave dhe Markave, sot Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale është institucion publik jobuxhetor që regjistron, administron dhe promovon objektet e PI-së dhe funksionon si agjenci autonome nën mbikëqyrjen e ministrit përgjegjës për ekonominë, ku veprimtaria e saj përcaktohet dhe rregullohet me Ligjin 9947 dt. 07/07/2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar. Misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale është të garantojë mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale nëpërmjet regjistrimit të objekteve të PI-së, (patenta për shpikjet, modelet e përdorimit, markat, dizenjot industriale, treguesit gjeografikë, emërtimet e origjinës dhe topografitë e produkteve gjysmë- përçues), administrimit te regjistrave të këtyre objekteve, si dhe promovimin e tyre, me qëllim nxitjen e regjistrimit të objekteve të PI-së, si dhe respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave që burojnë nga regjistrimi i tyre në Republikën e Shqipërisë.

Sa i ndërgjegjësuar është biznesi shqiptar mbi rëndësinë që regjistrimi i objekteve të Pronësisë Industriale mbart?

Rezultatet e çdo viti tregojnë ndërgjegjësimin e biznesit vendas mbi rëndësinë që ka regjistrimi i objekteve të pronësisë industriale, por edhe të kompanive të huaja, të cilat kanë vite që po tregojnë interesin e tyre për tregun shqiptar duke kërkuar mbrojtje ndërkombëtare. Si rezultat i ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe bizneseve mbi rëndësinë që ka regjistrimi i objekteve të PI-së, për këtë vit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale janë depozituar: 1157 aplikime kombëtare për marka; 2664 aplikime për shtrirje ndërkombëtare për regjistrim marke sipas sistemit të Madridit, 913 aplikime për patenta; 1 aplikim për modele përdorimi; 16 kërkesa për regjistrim kombëtar të dizenjove industriale; 1 kërkesë në lidhje me treguesit gjeografikë.

Duke qenë se është një ditë e shënuar për drejtorinë tuaj, cili është mesazhi që dëshironi të jepni për të gjithë lexuesit në këtë ditë?

Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale është tashmë një sistem i mirë organizuar, i cili i sjell dobi të madhe shoqërisë të çdo vendi, si dhe ndikon drejtpërsëdrejti në zhvillimin ekonomik, social e kulturor të tij, ku sot në mbarë botën po i kushtohet një vëmendje tepër e veçantë. Ka një vullnet të shprehur qartë të qeverisë shqiptare se respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale do të garantohet në të njëjtin nivel që garantohet në të gjitha vendet e zhvilluara të botës. Kjo fushë është prioritare për qeverinë shqiptare për të plotësuar të gjitha kushtet dhe kërkesat që imponon BE, në mënyrë që të bëhemi vend anëtar me të drejta të plota.

Pronësia intelektuale është një angazhim politik që rrjedh nga Traktatet e Konventat Ndërkombëtare, i detyrueshëm për qeverinë shqiptare nga Marrëveshja e Stabilizim – Asociimit, në nenin 73 të saj, dhe i shprehur dhe me hartimin e një dokumenti strategjik që është Strategjia Kombëtare e të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale 2016-2020.