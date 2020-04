SHBA, 6 simptoma të reja të koronavirusit; mbi 965 mijë të prekurit

Të hënën të tjera shtete amerikane iu bashkuan vendimit për të hapur ekonomitë e tyre duke hequr disa nga kufizimet që synojnë të parandalojnë përhapjen e koronavirusit. Vendimet vijnë ndërsa zyrtarët federalë të shëndetësisë kanë zgjeruar listën e simptomave të mundshme që shoqërojnë sëmundjen. Sipas tyre ethet, dhimbja e muskujve, ajo e kokës, e fytit dhe humbja e ndjesisë së nuhatjes apo shijes mund të jenë shenja të një infeksioni me koronavirus. Fillimisht Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve kishin përmendur vetëm temperaturën, gulçimin dhe kollën si simptoma të mundshme të COVID-19.

Kolorado, Misisipi, Montana dhe Tenesi lejuan të hënën disa biznese të rifillojnë veprimtarinë e tyre. Ata i bashkohen shteteve si Xhorxhia, Oklahoma, Alaska dhe Karolina e Jugut në përpjekjen për t’i rikthyer njerëzit në punë dhe për një rikthim tek jeta normale.

Ndërkohë ekspertët e shëndetit kanë paralajmëruar rreth rrezikut që paraqet një hapje e parakohshme dhe shumë guvernatorë kanë njoftuar se masat në shtetet e tyre do të vazhdojnë të jenë në fuqi për të garantuar mbrotjen e popullatës.

Të hënën në SHBA u regjistruan mbi 965 mijë raste me COVID-19 dhe rreth 55 mijë të vdekur. Shteti i Nju Jorkut, epiqendra e pandemisë në vend ka rreth 30 për qind të rasteve të të prekurve dhe vdekjeve në SHBA.

Guvernatori Andrew Cuomo tha të dielën se me përfundimin e afatit të urdhrit për qëndrim në shtëpi të popullatës, më 15 maj, do të hapen vetëm bizneset e ndërtimit dhe të prodhimit në ato pjesë të shtetit që nuk janë goditur shumë ashpër nga pandemia. Një hapje e mëtejshme do të konsiderohej pas dy javësh./VOA