Rritet sërish numri i të prekurve me COVID-19 në Shqipëri. Nga përditësimi i të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, bëhet me dije se 10 raste të reja janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit, duke arritur në 736 numri i të prekurve me COVID-19 deri më tani.

Nga rastet e reja, 9 janë në Tiranë dhe 1 në Shkodër.