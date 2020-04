Shkurtime rrogash apo shpenzimesh jo jetike?

Janë mbi 120 mijë vetë që po trajtohen me pagesën e luftës 400 mijë lekë të vjetra për 40 ditë. Disa zëra ekonomistësh thonë se për të barazuar një lloj trajtimi social dhe për të lehtësuar disi barrën e Buxhetit të Shtetit, edhe rrogat e të 122 mijë punonjësve të administratës shtetërore(shumica e të cilëve po rrinë në shtëpi tani), duke përjashtuar mjekët dhe infermierët që janë në vijën e parë të frontit, duhet të jepen të cunguara. Nuk e gjykoj kështu. Rrogat e mbi 98 për qind të këtyre 122 mijë punonjësve të shtetit shkojnë gati të gjitha për konsum, për mbajtjen e familjeve të tyre. Po të godasim konsumin e mbijetesës, e zhysim edhe më thellë ekonominë, edhe kështu gjysmë të paralizuar. Shumica dërrmuese e të punësuarve në Shtet nuk kanë të ardhura të tjera, përveç rrogës së Shtetit(përjashto abuzuesit që gjallojnë në Shtet vetëm për të vjedhur, por që nuk janë më shumë se 5-6 për qind e administratës). Të japësh përgjysmë këto muaj rrogat e mësuesve, policëve e nëpunësve të tjerë të administratës shtetërore nuk ke shpëtuar ekonominë, por mund ta rrënosh atë! Qeveria duhet të nisë të mendojë shpejt për të bërë diçka tjetër. Të kursejë në shpenzimet e saj jo-thelbësore, për të cilat, për të prishur para publike, në gati tre dekada menaxhim të papërgjegjshëm, institucionet tona buxhetore të qendrës dhe nëpër bashki na kanë mësuar të kenë dell faraoni! Në totalin e shpenzimeve të administratës tonë qendrore për shembull, të planifikuara për këtë vit, 30 miliardë lekë ose 247 milionë euro i zënë shpenzimet operative. Pra, shpenzime për energji elektrike, ujë, shërbime postare e telefonike, në funksion të një veprimtarie normale institucionale, për kryerjen e të gjitha procedurave të prokurimeve të mallrave dhe shërbimeve me vlera të vogla, për nevoja të institucionit, kryerjen e shpenzimeve për udhëtime e dieta brenda dhe jashtë vendit, etj…. Mirëpo kemi mbi një muaj e gjysmë tashmë që administrata jonë shtetërore po i kryhen detyrat e saj në kushtet e karantinimit. Kjo do të thotë që detyrimet ndaj shtetit për shpenzimet për energji elektrike, ujë, shërbime postare e telefonike janë në kufijtë minimalë, ndërkohë që shpenzimet për udhëtime e dieta brenda dhe jashtë vendit, shpenzimet për qira dhe pritje përcjellje, shpenzimet e mirëmbajtjes dhe nevojat për materiale zyre, e të tjera janë zero! Pra nga këto 247 milionë euro, për të paktën dy-tre muaj (mars-maj) mund të kursehen dhe të përdoren gjetiu mbi 60 milionë euro. Këto përllogaritje i referohen vetëm një tremujori por nëse do ta shtrijmë arsyetimin deri në fund të vitit, institucionet mund të reduktojnë shpenzimet për pritje e përcjellje si dhe shpenzimet për qira për kryerje aktivitetesh, etj. Duke përdorur asetet që kanë në pronësi të tyre, mund të menaxhojnë me kursim shpenzimet për mirëmbajtje zyre, etj. Nga ana tjetër, edhe tek shpenzimet kapitale (investime) mund të kursehet shumë dhe mirë. Mund të mos blihen automjete të reja në funksion të administratës, pajisje të reja kompjuterike, blerje pajisje zyre, rikonstruksion zyrash, rikonstruksion godinash, etj. Në këto kushte, Ministria jonë e Financave dhe Ekonomisë mund t’i kalojë këto fonde, duke aplikuar një normë pakësimi 20-30% të fondeve të planifikuara për shpenzime kapitale. Shembullin për këtë e dha Kontrolli i Lartë i Shtetit. Shkurtoi planin e këtij viti me 11,9 milionë lekë në zërin shpenzime për investime, ose 42% të totalit të planifikuar! Sigurisht që me një buxhet prej 3 milionë euro dhe kryesisht për rroga audituesish, ky institucion kaq mund të bëjë. Po dhjetëra e dhjetëra institucione buxhetore dhe ndërmarrje shtetërore, me buxhete dhjetëra, në mos qindra milionë euro, çfarë mund të bëjnë ato? Me një përllogaritje të thjeshtë, nga pakësimi i shpenzimeve operative dhe shpenzimeve kapitale(të gjitha këto shpenzime jo jetike, jo thelbësore, por që mund të presin) të administratës sonë shtetërore në qendër dhe nëpër bashki, mund të krijohet një fond në shumën totale prej 13 deri ne 19 miliardë lekë, ose 106 apo 160 milionë euro. Ky po që do të ishte kursim në shkallë vendi, për të ndihmuar ekonominë e të gjithë shqiptarëve. Tani jemi në luftë jo vetëm me vdekjen nga Koronavirusi, por edhe me evitimin e gjendjes së komës për ekonominë tonë. Qeveria duhet të marrë një nismë urgjente që të gjitha institucionet të nisin të rishohin planet e tyre të shpenzimeve operative dhe të investimeve kapitale për këtë vit. Mund të nxjerrë jo pak, por ndoshta edhe 200 milionë euro shumë të vlefshme për të gjithë ne në këto ditë halli kombëtar e planetar.