Vazhdon misteri rreth vdekjes së Kim Jong/ Koreja e Jugut: Është mirë, Kina: Nuk japim informacion. Shfaqet mesazhi i diktatorit

Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un “është i gjallë dhe mirë”. Moon Chung-in, këshilltar special për sigurinë kombëtare për presidentin e Koresë së Jugut, Moon Jae-in, i tha CNN të njëjtat gjëra që ai i tha Fox Neës në lidhje me spekulimet në rritje për gjendjen shëndetësore të komandantit suprem. Kim ka munguar në ngjarjet publike për dy javë, përfshirë ngjarjen solemne të 15 Prillit kushtuar ditëlindjes së gjyshit Kim Il-sung, themeluesit të shtetit.

Seul: “Asnjë aktivitet i pazakontë në Korenë e Veriut” “Pozicioni i qeverisë sonë është i fortë”, shtoi Moon, sipas të cilit nuk është zbuluar asnjë sinjal i pazakontë në Veri. “Ne nuk kemi asgjë për të konfirmuar në lidhje me spekulimet shëndetësore të udhëheqësit Kim Jong-un. Sidoqoftë, linja jonë është se aktualisht nuk ka aktivitete të pazakonta në Korenë e Veriut, siç thuhet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare” tha zëdhënësi i Ministrisë së Unifikimit nga Seul, i cili ka marrëdhënie me Veriun.

Spekulimet në lidhje me shëndetin e Kim nisën kur doktatori do t’i nënshtrohej një operacioni kardiovaskular më 12 prill, raportoi javën e kaluar, Daily Nk, një sit me qendër në Seul dhe po shërohet në një vilë në malin Kumgang. Që atëherë thashethemet janë shumëfishuar për të hipotezuar vdekjen ose “gjendjen vegjetative”.

Kina: “Asnjë informacion për të dhënë” Nga ana e saj, Kina “nuk ka asnjë informacion për të dhënë” në lidhje me udhëheqësin e Koresë së Veriut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Geng Shuang, duke iu përgjigjur kërkesës për komente mbi thashethemet e shtypit se një delegacion kinez përfshirë mjekë po largohej për në Veri të enjten, konfirmoi që Pekini kishte dërguar disa komplete në aleatin e saj tradicional për të verifikuar infeksionin Covid-19 “në rast nevojash në të ardhmen”. Ndërkohë në Kore është shfaqur një mesazh dërguar nga Kim Jong-un për të shprehur mirënjohjen e tij për punëtorët që ndërtojnë një vendpushim turistik në rajonin e bregdetit lindor të Wonsan. Kjo u raportua nga media e Koresë së Veriut, e cituar nga agjensia e lajmeve të Koresë së Jugut Yonhap, duke mohuar kështu thashethemet për shëndetin e tij. “Udhëheqësi Suprem Kim Jong-un shprehu vlerësimin e tij për punëtorët që u përkushtuan për ndërtimin e zonës turistike të Wonsan-Kalma,” tha Rodong Sinmun, gazeta kryesore veriore. Sipas radiove shtetërore, treni special i drejtuesit do të ndalet në zonë.