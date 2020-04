Vrasje në Durrës/ Qëllohen në makinë dy persona, humbin jetën

Një ngjarje e rëndë ka tronditur këtë pasdite qytetin e Durrësit. Një vrasje me armë zjarri raportohet se ka ndodhur te tregu i makinave.

Nga të dhënat e para, raportohet se janë vrarë me armë zjarri dy persona, ndërsa nuk dihen ende shkaqet e këtij krimi të rëndë.

“News24” mësojnë se është qëlluar me armë drejt një makine nga persona ende të paidentifikuar, ku për pasojë kanë mbetur të vdekur drejtuesi i mjetit dhe një pasagjer. Bëhet me dije se viktimat kanë qenë kushëri me njëri tjetrit. Ndërkaq në vend ngjarje është drejtori i Përgjithshëm i policisë, Ardi Veliu. Kjo është ngjarja e dytë e rëndë në vetëm pak orë, pasi pak më parë dy persona u gjetën të vdekur në Lezhë, ku sipas policisë, ishin vrarë me armë zjarri.