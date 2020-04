Aktori i Portokallisë sherr me ish-kolegun dhe mikun e tij/ Ledion Lako godet me dorezë hekuri Gentian Hazizin dhe Elton Myftiun

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në Tiranë, ku të përfshirë kanë mbetur disa emra të njohur në vendin tonë. Aktori i Portokallisë, Ledio Lako, është konfliktuar me Elton Myftiun dhe aktorin tjetër të njohur Gentian Hazizi. Ngjarja ka ndodhur në “Bulevardin Gjergj Fishta”, ku sherri mes tyre ka degraduar në dhunë fizike. Burimet bëjnë me dije për Gazeta Shqiptare se ata janë proceduar penalisht dhe po ndiqen në gjendje të lirë. Ledio Lako ka goditur me dorezë hekuri dy djemtë e tjerë. Elton Myftiu është i njohur për publikun si djali që flet shtatë gjuhë të huaja dhe ka passion kuzhinën.

Njoftimi

Më datë 27.04.2020, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Tiranë, për shtetasin Ledio Lako, banues në Tiranë, me arsim 16 klasë, sepse në orën 12:15, në bulevardin “Gjegj Fishta”, në afërsi të karburant “Elda”, ka goditur me përforcues grushti, metalik, shtetasit Gentian Hazizi dhe Elton Myftiu, të datëlindjes banues në Tiranë, me arsim 12 e 16 klasë. Përforcuesi metalik, u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Nenet 279 e 89 të K.P.