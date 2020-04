Koronavirusi “gjunjëzon” Francën, anulohet kampionati i madh i futbollit

Koronavirusi “gjunjëzon” edhe Francën. Sot është njoftuar pezullimi përfundimtar për Ligue 1 dhe Ligue 2.

Shkak për këtë vendim është bërë situata e vështirë e krijuar nga Koronavirusi, ndërsa ende nuk janë vendosur për skuadrat që do rrëzohen nga kategoria, apo edhe ato që do të marrin pjesë në Europë.

Një gjë e tillë do të vendoset muajin e ardhshëm, kur presidentët e klubeve do të mblidhen dhe do të marrin një vendim përfundimtar.

Pas Holandës dhe Belgjikës, ky është kampionati i 3-të që njofton pezullimin.