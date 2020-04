Plagosja në Shkodër/ Kush është autori i dyshuar, zbulohet ‘molla e sherrit’  (Emri)

Shtetasi Bardh Isufi është autori i dyshuar për plagosjen e 50-vjeçarit në Shkodër.Ndërsa, shkak për plagosjen e 50-vjeçarit mendohet të jetë bërë një ndërtesë pranë lumit Buna.

Burimet në vendngjarje bëjnë me dije se autori i dyshuar e ka ndjekur disa metra të plagosurin ndërsa arma me të cilën është qëlluar dyshohet se është një pistoletë me silenciato0, të cilën policia nuk e ka gjetur ende.

Nga të dhënat e para dhe pista kryesore që po heton policia është pikërisht pronësia, një ndërtesë që kishte 50-vjeçari i plagosur që pretendonte ta kthente në hotel dhe restorant.

Policia e Shkodrës vijon hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të ndodhur.