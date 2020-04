Shqiptarët ngelin rrugëve të Italisë, Aliaj: Nuk janë trajtuar sipas emergjencave

Voltiza Duro – Prej ditës së sotme deri në 2 maj, të gjithë ata që dëshirojnë të riatdhesohen në Shqipëri mund të verifikojnë fluturimet përkatëse. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, drejtoresha e patronatit INAS Albania, Beskida Aliaj zbardh datat përkatëse për fluturimet nga Vjena, Bukureshti, Stambolli, Frankfurti, dhe Londra drejt Tiranës për të interesuarit. Më tej ajo sqaron vështirësitë që kanë hasur shtetasit e riatdhesuar me palën shqiptare, duke nisur që nga neglizhenca e autoriteteve përkatëse deri në bashkëpunimet e fshehta me agjencitë për rezervimet e hoteleve. E kjo situatë mesa duket ka rënë në kurriz të qytetarëve që kanë ngelur rrugëve të Italisë, pasi rastet nuk janë trajtuar me prioritet dhe nuk janë bazuar në emergjencë.

Mund të na tregoni se cilat janë datat e reja të fluturimeve për riatdhesimet në Shqipëri?

Në 28 prill, pra sot ka një fluturim Vienë- Tiranë; në 29 prill fluturim Bukuresht dhe Stamboll- Tiranë; në 30 prill është fluturimi Milano dhe Romë- Tiranë; në 1 maj një fluturim nga Frankfurti në Tiranë dhe në 2 maj të interesuarit kanë një fluturim London Luton- Tiranë. Pra, siç shihet, janë shtuar fluturimet edhe me shtetet e tjera, ndërkohë që problematike paraqitet mungesa e fluturimeve apo udhëtimeve tokësore me Greqinë. Më kanë shkruar jo pak persona që kanë ngelur në shtetin helen e kërkojnë të riatdhesohen.

Si paraqitet situata e riatdhesimeve nga Italia në këtë kohë pandemie? Cilat kanë qenë instancat që i kanë ardhur në ndihmë qytetarëve gjatë kësaj periudhe?

Gjatë kësaj periudhe pandemie numri i kërkesave për riatdhesim ka qenë i madh, sidomos nga shqiptarët që jetojnë në Itali ose kanë ngelur aty pas izolimit. Kemi patur dy lloje riatdhesimesh; përkatësisht ato të realizuara në bashkëpunim me ambasadën italiane në Tiranë si dhe ato të realizuara nga qeveria shqiptare. Kemi patur raste ku familjet e emigrantëve janë ndarë; një pjesëtar ose më shumë kanë mbetur në Itali, dhe pjesa tjetër në Shqipëri pas mbylljes së kufijve.

Ju thatë që ambasada italiane ka ndihmuar në riatdhesimin e shtetasve si në Itali edhe në Shqipëri. Cilat kanë qenë kategoritë që kanë patur më shumë vëmendje?

Ambasada italiane që prej fillimit, nisi të realizonte riatdhesimin në Itali të pensionistëve italianë që kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri si dhe janë favorizuar për tu kthyer në shtetin italian të gjithë ata shqiptarë që kishin ngelur në Shqipëri dhe dispononin një leje qëndrimi italiane. Vlen të theksoj se prioritet i është dhënë edhe rasteve urgjente, si p.sh. persona që trajtohen për një problem shëndetësor në Itali por ngelën në tokën shqiptare pas mbylljes së kufijve. Ambasada italiane për të kryer riatdhesimin e 3 kategorive të sipërpërmendura, vuri në dispozicion 3 fluturime me avion si dhe një udhëtim me traget në itinerarin Shqipëri- Itali.

Cila ishte procedura që duhej të ndiqnin të interesuarit për t’u kthyer sërish në Itali?

Emigrantët e interesuar për t’u kthyer në Itali, fillimisht duhet t’i nisnin një email ambasadës ku të referonin të gjitha të dhënat e tyre. Kam marrë qindra kërkesa nga persona që nuk po orientoheshin dot, veçanërisht për pjesën e plotësimit të motivacionit të kthimit drejt shtetit italian. Në cilësinë e drejtueses së Patronatit INAS Albania, i kam ndihmuar në formulimin e email-eve të interesuarit. Më tej ambasada italiane i telefononte dhe të interesuarit duhet të konfirmonin edhe njëherë të dhënat e tyre që i kishin nisur më parë në rrugë elektronike.

Si ka shkuar procesi i riatdhesimit të shqiptarëve nga Italia në Shqipëri?

Edhe ambasada shqiptare në Itali organizoi nja dy fluturime për të interesuarit që dëshironin të ktheheshin në Shqipëri. Por më duhet të them se organizimi nga pala shqiptare lë shumë për të dëshiruar, madje e cilësoj si një organizim të keq. Fillimisht nuk u kuptua kurrë se kush ishin personat që u futën në listë dhe a përbënin vërtet emergjencë këto raste apo kishte në lojë njohje të tjera dhe “miq”. Dua të përmend këtu rastin emergjent të një zonje, e cila kishte në Shqipëri fëmijën 3-vjeçar dhe kishte ngelur në Itali. Ajo kontaktonte në numrat e vënë në dispozicion nga ambasada shqiptare në Itali, por ambasada as nuk i përgjigjej e as nuk i hapte telefonin për t’i dhënë një zgjidhje kësaj nëne. Kam mundur t’i fut emrin në listën e flurimit që do të kryhet në 30 prill. Pra, kanë kaluar rreth dy muaj që kjo nënë me fëmijë të vogël mori zgjidhje nga shteti shqiptar. Nuk iu dha prioritet kthimi në Shqipëri njerëzve që realisht kishin emergjenca.

Pas riatdhesimit, shqiptarët e kthyer sipas urdhrit, duhet të qëndrojnë në karantinë në hotel për 14 ditë. Si u bë rezervimi i dhomave? A pati problematika gjatë kësaj faze?

E-albania ka qenë instanca përgjegjëse në këtë proces, në bashkëpunim me disa hotele në Durrës. Të riatdhesuarit fillimisht duhet të rezervonin hotelin që shkonte në total 98 euro si dhe të paguanin 100 euro për biletën (shpenzime individuale). Pas kthimit nga Italia në Shqipëri personat karantinohen me detyrim për 14 ditë në hotelet e përcaktuara nga qeveria. Por para akomodimit në hotel, njerëzve u është dashur të kryejnë rezervimin, proces që ka hasur shumë problematika dhe shumë vështirësi. Pas rezervimit, individi duhet të merrte një kod pin. Në një kohë që numri i dhomave të lira në hotele mund të ishte 100, kërkesat në e-albania mund të shkonin deri në 1000. Ka patur shumë persona që kanë marrë mesazhin me tekst: “Kërkesa juaj do të shqyrtohet pasi të verifikohet nëse ka dhoma të lira në hotel. Do iu kthejmë një përgjigje brenda 48 orësh”. Por shumë nga ata që kërkonin të ktheheshin në Shqipëri, s’e morën kurrë këtë përgjigje.

Ku qëndronte ngërçi në këtë situatë problematike?

Një agjenci shqiptare, kishte arritur që të rezervonte paraprakisht gjysmën e dhomave në një hotel, në një kohë që numri i hoteleve në dispozicion ishte 2 apo 3. Njerëzit që kërkonin riatdhesim ngelën pa dhoma. Rezervimi i dhomave nga kjo agjenci që kërkonte edhe 20 euro shtesë përveç tarifave standarde, tregon haptas për një bashkëpunim të fshehtë me struktura të shtetit. Dhe njerëzit iu është dashur të qëndrojnë rrugëve për shkak të planeve të tilla pas shpinës së tyre. Një tjetër shqetësim që kanë ngritur qytetarët pranë INAS Albania ka qenë fakti që operatorët e e-albania, jo në pak raste nuk i janë përgjigjur siç duhet individëve që kërkojnë ndihmë, madje në disa raste u kanë folur edhe keq.

A kanë shfaqur probleme të riatdhesuarit lidhur me dhomat ku janë caktuar të karantinohen?

Në fillim u rezervuan dhomat teke, ndërsa një situatë problematike u shfaq për dhomat me 3 apo 4 krevate. Përveç faktit që njerëzve u është dashur të qëndrojnë në dhoma me persona të panjohur për dy javë, në mes ka qenë edhe frika se ndonjëri prej tyre mund të ishte i infektuar me koronavirus dhe mund të përbënte rrezik për të tjerët. Qytetarët e riatdhesuar kanë kaluar një stres të madh lidhur me pjesën e rezervimit të hotelit.