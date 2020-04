 “Viti shkollor mbyllet në qershor”, Shahini: Maturantët provimin të lehtësuar, të tjerët mësim online deri më 29 maj

Ministrja e Arsimit, Besa Shahini njofton se viti shkollor parauniversitar do të përfundojë në qershor si mësimi, provimet e maturantëve dhe vlerësimi nga mësuesit.

Ndër të tjera, Shahini thotë se maturantët do të kenë një provim të lehtësuar por s’ka tolerancë për kopjim. Kurse mësuesit vlerësimet do i mbyllin brenda dy javëve të para të qershorit.

Shahini shprehet se përsa i përket vlerësimit do të merren parasysh edhe notat para 9 marsit, por edhe ato pas 9 marsit por tek këto të dytat do të merren parasysh vetëm notat që ndihmojnë nxënësit dhe jo i penalizojnë ato.

”Lehtësira për provimin, zero tolerancë për kopjimin. Nxënësit të vijnë pa telefon

Kthimi i maturantëve në shkolla janë të domosdoshme që të mbyllin në mënyrë të denjë ciklin.

Nxënësit e tjerë deri më 29 maj mësim online. Vlerësimet përfundimtare 2 javët e para të qershorit duke marrë parasysh notat deri më 9 mars. Do merren parasysh vetëm notat që ndihmojnë, jo që penalizojnë.

Viti shkollor mbyllet në qershor. Do të ofrojmë edhe kurse verore edukative për kthimin në normalitet të fëmijëve. Për këtë ju njoftojmë në vijim. Duke parë dhe gjendjen e sigurisë shëndetësore. Shtatori do të fillojë me përsëritjen e temave që rikthehen në shtëpi.”- tha Shahini.