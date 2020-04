Foto/ Kejsi tregon se çfarë do të donte të ndryshonte tek Stresi

Një ndër çiftet më të komentuar në showbiz-in shqiptar janë Kejsi dhe Stresi. Dyshja e njohur ishte në qendër të vëmendjes për shkak të ndarjes së tyre, por së fundmi përmes postimeve në rrjetet sociale kanë treguar se janë rikthyer.

Në një mini-intervistë me ndjekësit e saj Kejsi i është përgjigjur pyetjes se çfarë do të ndryshonte tek partneri i saj, Stresi nëse do të kishte mundësi, pyetje të cilës nuk ka hezituar t’i pergjigjet.

“As një gjë, thjesht do kisha ndryshuar vendin ku jeton që të ishte këtu pranë meje”, shkruan ajo.

Edhe pse larg njëri-tjetrit, ata kanë bërë shpeshherë dedikime ndaj njëri-tjetrit në rrjete sociale.