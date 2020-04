Humb jetën në spital nga coronavirus, arkitekti i njohur Hajdar Kovaçi

Shoqata e arkitektëve të Shqipërisë ka njoftuar se arkitekti i njohur Hajdar Kovaçi u nda nga jeta të hënën, pas një beteje prej thuajse 3 javore me Covid-19. Duke i shprehur ngushëllime familjes, shoqata sjell në vëmendje se Kovaçi, në CV e tij ka një mori me objekte bashkëkohore të ndërtuara sidomos në qytetin e Durrësit, si godina e prefekturës në qendër të qytetit. Arkitekti Kovaçi lindi në Durrës në vitin 1946. Shkollën fillore dhe atë të mesmen e kreu në qytetin e lindjes, ndërsa studimet e larta i vazhdoi në Tiranë, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. Kur Kovaçi ishte në vitin e tretë të studimeve, po në atë fakultet u hap dega e Arkitekturës, në të cilën konkurroi dhe fitoi mes 70 studentëve pjesëmarrës duke qene nga brezi i pare i arkitektëve të diplomuar në Shqipëri. Në vitin 1972 emërohet arkitekt në qytetin e Bajram Currit, e më pas emërohet në Durrës, në vendlindjen e tij. Viti 1976 e gjen në Durrës ku krijon familjen e tij, pas martesës me arkitekten e dëgjuar Magdalena Furxhi. Pas viteve të diktaturës punoi në studion e tij duke u marrë me projekte të ndryshme