”Këtej qeth, këtej futi bombën”, Rama: Berberët hyjnë tek rrezikshmëria më e lartë, as klinikat dentare nuk hapen

Gjatë një komunikimi live në ‘Facebook’ kryeministri Edi Rama ka thënë se berberët dhe klinikat dentare hyjnë tek kategoritë më të rrezikshmëri më të lartë të përhapjes së COVID-19 dhe si rrjedhojë do te qëndrojnë të mbyllura.

”Më thuaj një vend në botë që ka hapur klinikat dentare. Me kë ekspert të këshillohem?

Berberët hyjnë tek rrezikshmëria më e lartë pasi mjafton që njëri me infeksion të ulet në karrige, berberi merr armikun dhe këtëj i qeth dhe këtej i fut bombën.

Berberët do shohim javën e ardhshme dhe më 11 maj do të kemi një zgjerim më të madh. Do jetë një zgjerim tërësi. Do lajmërojmë përpara që të përgatiten kush do hapen, çfarë protokollesh. ”- tha Rama.

Gjatë një komunikimi live në ‘Facebook’ kryeministri Edi Rama ka thënë se berberët dhe klinikat dentare hyjnë tek kategoritë më të rrezikshmëri më të lartë të përhapjes së COVID-19 dhe si rrjedhojë do te qëndrojnë të mbyllura.

”Më thuaj një vend në botë që ka hapur klinikat dentare. Me kë ekspert të këshillohem?

Berberët hyjnë tek rrezikshmëria më e lartë pasi mjafton që njëri me infeksion të ulet në karrige, berberi merr armikun dhe këtëj i qeth dhe këtej i fut bombën.

Berberët do shohim javën e ardhshme dhe më 11 maj do të kemi një zgjerim më të madh. Do jetë një zgjerim tërësi. Do lajmërojmë përpara që të përgatiten kush do hapen, çfarë protokollesh. ”- tha Rama.