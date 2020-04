Shuhet Ilir Hashorva, po punonte për ‘Dekameronin’ e Bokaçios

Është ndarë nga jeta në SHBA, Ilir Hashorva, autor dhe përkthyes. Botuesja e tij Irena Toçi, shkruan se, megjithëse këto ditë lajmërimet për largimin nga jeta janë bërë të “zakonshme”, lajmi për vdekjen e tij të beftë na gjeti të papërgatitur, na ngarkoi me dhimbje e trishtim të përligjur. Ai ka qenë i biri i mësuesit dhe përkthyesit të njohur Ali Hashorva. Rreth vitit 2009 punoi me botimin e vëllimit të parë të përgatitur prej tij, për figurën emblematike të Gandit, titulluar “Gandi – jeta”. Në vitet në vazhdim ky vëllim i parë u pasua nga botimi i dy vëllimeve të tjera kushtuar Gandit: “Gandi – filozofia dhe feja, Gandizmi” si dhe “Analiza e komente për Gandin dhe Gandizmin”. “Pothuajse në të njëjtën kohë u botuan nga Botimet Toena edhe dy biografi të përgatitura me kujdes, kulturë e përkushtim të veçantë prej tij, njëra kushtuar ‘Nelson Mandela-s’ dhe tjetra ‘Martin Luter King-ut’. Me mjaft përkushtim e përgjegjësi përgatiti ai edhe biografinë e hebreut të mirënjohur Simon Vizental, biografi, e cila u botua nga Toena më 2015, së bashku me librin e vetë Simon Vizentalit ‘Lulja e diellit”- shkruan Irena Toçi.

Në nder të 75-vjetorit e Çlirimit të Shqipërisë, ai zgjodhi të përkthejë dhe të sjellë në shqip “8 orë nga Anglia” të britanikut Anthony Quale – një dëshmi historike e ndodhive të Luftës së Dytë Botërore, hedhur në botim nga autori menjëherë pas fitores të koalicionit antifashist, me dëshmi autentike dhe të pandikuara nga ngjarje të tjera të mëvonshme. Gjatë këtyre viteve ai është marrë edhe me përgatitjen për shtyp të përkthimeve të realizuara nga i ati, Aliu: “Skënderbeu” i Alessandro Cuttolo-s (Toena 2018), “Princi” i Niçolo Machiaveli-t (Toena, 2019) dhe “Dekameroni” i Giovanni Boçaçio-s (në proces botimi). Të gjitha këto vepra u përgatitën nga Ilir Hashorva, ndërkohë që ai jetonte e punonte në Nju-Jorkun e largët, ku edhe do të prehet tanimë përgjithmonë. Toçi e kujton si njeri serioz e të vetëpërmbajtur, intelektual me integritet dhe mendim të pavarur, autor dhe përkthyes i shkëlqyer, autor i dhjetëra shkrimeve në shtypin bashkëkohor.

VEHBIU

Edhe Ardian Vehbiu i ka dhënë lamtumirën e fundit përmes një përkushtimi, Ilir Hashorvës. “Ka qenë gjithnjë pjesë dhe referim i familjes sime, veçanërisht i nënës sime, që e donte si të vetmin vëlla që nuk e pati. Babai i tij, Ali Hashorva, ka qenë nga intelektualët e shquar të Shqipërisë para-komuniste, që mezi i mbijetoi tallazet e periudhës totalitare”, thotë Vehbiu. Ai shton se i kujton me shumë mall ato kohë të fëmijërisë që ka kaluar në shtëpinë e tyre: nga Lili dhe motra e tij Nika (Hysnija) Vehbiu tregon se ka marrë hua “Udhëtimet e Guliverit”, “Liza në Botën e Çudirave” dhe “Aventurat e Heklberri Finn-it”. “Atje kam njohur një familje ku librin e trajtonin si floriri. Këto 20 vjet të fundit, Lilin e kam pasur komshi në Bronx: punonte për një seri biografish të njerëzve të shquar, si Gandhi dhe Mandela, të cilët ua paraqiti lexuesve shqiptarë edhe si ndriçimtarë të një morali të ri humanist”, nënvizon Vehbiu. Duke nxjerrë në pah se shkrimet e Hashorvës në shtyp ishin gjithnjë tërheqëse dhe shembuj të një qasjeje të arsyeshme dhe etike ndaj botës së sotme, Vehbiu vëren se “Lili ishte plot energji dhe plane: sa herë që shiheshim, qoftë në Tiranë qoftë këtu në NYC, do të flisnim për librat që kish ndërmend të botonte”.

“Sa e hidhur po më duket tani, që libri i fundit për të cilin po kujdesej, përkthimi integral që ia kish bërë i ati, Ali Hashorva, ‘Dekameronit’ të Boçaçio-s, fliste për një epidemi të rëndë, si kjo e tanishmja” tregon Vehbiu.