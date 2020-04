Aleksandër Biberaj: Pse Thaçi futi në mënyrë ilegale Behgjet Pacollin në Kosovë

Aleksandër Biberaj e ka konsideruar një turp futjen e Presidentit Thaçi në mënurë të paligjshme në territorin shqiptar. Sipas tij kjo është bërë për të future në Kosovë Behgjet Pacollin, në mënyrë që të votonte qeverinë e re të Kosovë.

TURP I MADH: PRESIDENTI I KOSOVES HASHIM THACI HYN ILEGALISHT NE SHQIPERI DHE DEL PAS NJE ORE PO ILEGALISHT NGA SHQIPERIA, DUKE SHERBYER SI “BODYGARD” I NJE PASAGJERI TJETER ILEGAL ISH-PRESIDENTIT TE SHKARKUAR TE KOSOVES BEHXHET PACOLLI!

Sic eshte bere tashme e njohur nga Policia e Kosoves, mbreme rreth ores 18:00 Presidenti i Kosoves Hashim Thaci ka hyre ilegalisht ne territorin shqiptar duke shkelur protokollin e shtetit por edhe rregullat e qarkullimit ne kushtet e pandemise. Ai ka qendruar per rreth nje ore ne territorin shqiptar, dhe eshte kthyer ne Kosove si shoqerues i pasagjerit ilegal ne makinen e tij me xhama te zinj ish-Presidentin Behxhet Pacolli duke u bere bashkepunetore dhe bashkefajtore ne vepren penale te kalimit te paligjshem te kufirit nga ana e Behxhet Pacollit. Imagjinoni te dashur miq se sa poshte ka rene autoriteti i drejtuesit te shtetit te Kosoves, i cili fut ne menyre te paligjeshme/ilegalisht ne Kosove Behxhet Pacollin me qellim qe te ai votoje qeverine e jashteligjeshme dhe anti-kushtetuese te Hashim Thacit. Zoti e ruajte Kosoven dhe popullin e Kosoves nga keta njerez qe s’pyesin per asnje lloj kushtetute, ligji, rregulli etike apo morali!